Cara Bikin YouTube Recap 2025 untuk Dibagikan ke Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2025 menjadi momen spesial bagi para pengguna YouTube, karena platform video terbesar di dunia ini akhirnya menghadirkan YouTube Recap perdananya.

Selama bertahun-tahun, pengguna hanya bisa menikmati rangkuman tahunan melalui YouTube Music, yang menyoroi lagu dan artis favorit mereka.

Namun kali ini, YouTube mengambil langkah lebih jauh dengan menampilkan rekap menyeluruh dari seluruh aktivitas menonton video di platform utama, mulai dari vlog harian, tutorial memasak, konten edukasi, hingga video hiburan dan hiburan kreatif.

Mengutip dari techrunch.com, fitur baru ini menawarkan pengalaman yang sepenuhnya personal, dengan hingga 12 kartu yang menyoroti saluran favorit, minat spesifik, perubahan kebiasaan menonton, dan bahkan tipe kepribadian pengguna berdasarkan video yang paling sering ditonton.

Misalnya, seorang pengguna yang gemar menonton konten untuk mengembangkan keterampilan akan diberi label Skill Builder, sementara penonton konten positif dan inspiratif bisa dikategorikan sebagai Sunshiners.

Ada juga tipe seperti Trailblazers, yang menyukai konten orisinal, serta tipe-tipe lain seperti the Wonder Seeker, the 'Connector', dan the “Dreamer".

YouTube menekankan bahwa fitur ini bukan sekadar rangkuman statistik semata, melainkan hasil riset mendalam tentang cara orang menonton dan berinteraksi dengan platform.

Dengan lebih dari 50 pengujian konsep sebelum dirilis secara resmi, YouTube Recap hadir untuk memberikan wawasan unik tentang kebiasaan, minat, dan bahkan kepribadian setiap pengguna, sekaligus menawarkan cara seru untuk menutup tahun 2025 dan membagikan pengalaman menonton kepada teman, keluarga, atau komunitas online.

Namun, tidak semua pengguna dapat menikmati YouTube Recap.

Persyaratan seperti, usia minimal 13 tahun (atau sesuai aturan lokal), akun bukan akun anak-anak atau akun yang diawasi, dan riwayat tontonan tidak sedang dijeda atau dihapus otomatis.

Fitur ini juga tidak tersedia di semua wilayah dan bahasa, sehingga pengalaman setiap pengguna bisa berbeda-beda tergantung lokasi dan pengaturan akun mereka.

Cara Bikin YouTube Recap 2025

Membuat YouTube Recap 2025 pun sangat mudah, pengguna dapat menggunakan HP atau PC untuk membuat YouTube Recap 2025:

Lewat HP

1. Perbarui Aplikasi: Pastikan aplikasi YouTube Music atau YouTube Anda sudah diperbarui ke versi terbaru di Google Play Store atau App Store.

2. Akses via YouTube Music (Paling Direkomendasikan):

Buka aplikasi YouTube Music.

Ketuk Foto Profil Anda di pojok kanan atas.

Pilih menu "Your Recap" (Recap Anda).

Ketuk tombol "Get your Recap" (Dapatkan Recap Anda) untuk melihat stories visualisasi data Anda.

3. Akses via Aplikasi YouTube Utama:

Buka aplikasi YouTube utama.

Ketuk tab "You" (Anda) di bagian bawah layar.

Cari dan ketuk banner atau notifikasi yang bertuliskan "Your Music Recap is here!" (Recap Musik Anda sudah tiba!).

Melalui PC/Desktop (Web Browser)

Buka youtube.com/recap

Klik banner Recap untuk memulai tayangan slide rekap Anda

Pastikan untuk menyimpan kartu-kartu sebelum 1 Januari 2026, agar bisa dibandingkan dengan Recap tahun depan

Cara Bagikan ke Media Sosial

Buka Recap Anda di aplikasi YouTube Music atau YouTube (seperti yang dijelaskan sebelumnya, cari banner atau melalui menu Foto Profil > Your Recap).

Geser/Pilih tampilan story atau kartu statistik (misalnya Top Artist, Total Menit Mendengarkan, atau Vibes Anda) yang ingin Anda pamerkan.

Pilih tombol 'Share'

Cocok untuk Instagram Story, WhatsApp Status, X (Twitter), dll.

(Tribunnews.com/Farra)

