Cara Bikin Apple Music Replay 2025 dan Bagikan di Medsos, Pamerkan Top Artist Kamu!

TRIBUNNEWS.COM - Apple Music kembali menghadirkan pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal melalui Apple Music Replay 2025.

Apple Music Replay 2025 adalah fitur yang memungkinkan pengguna melihat kilas balik seluruh aktivitas musik mereka sepanjang tahun.

Sama seperti fitur Wrapped yang populer di Spotify, Apple Music Replay memberi kesempatan pengguna untuk mengetahui lagu, artis, dan album yang paling sering diputar.

Selain menampilkan lagu, artis, dan album favorit, kini fitur ini juga memperkenalkan beberapa kategori baru yang menarik untuk dicoba.

Misalnya, Discovery, yang menyoroti artis-artis baru yang mulai kamu dengarkan sepanjang tahun, sehingga kamu dapat melihat perkembangan selera musik kamu, dikutip dari tehcrunch.com.

Ada juga Loyalty, yang menampilkan artis-artis yang tetap konsisten kamu dengarkan setiap tahun, menegaskan kesetiaan kamu terhadap musisi favorit.

Tak kalah menarik, kategori Comebacks menyoroti artis yang kembali populer dalam playlist kamu, sehingga kamu bisa melihat tren musik yang kembali hits di telinga kamu.

Selain kategori-kategori baru tersebut, Apple Music Replay 2025 memungkinkan pengguna melihat berbagai statistik menarik, seperti total menit mendengarkan musik, jumlah artis yang didengar, rekornya artis yang paling lama Anda putar, hingga genre favorit.

Semua data ini tersaji dalam dasbor yang mudah diakses melalui tab Home di aplikasi Apple Music.

Cara Bikin Apple Music Replay 2025 di Aplikasi

Mengutip dari https://support.apple.com/, berikut cara bikin Apple Music Replay 2025 di aplikasi:

Perbarui perangkat: Pastikan iPhone, iPad, atau Android kamu menggunakan OS terbaru

Buka aplikasi Apple Music dan masuk ke Home tab

Gulir ke bawah ke bagian Putar Ulang: Your Top Music.

Ketuk “Go back in time” untuk melihat statistik Replay kamu

Cara Bikin Apple Music Replay 2025 di Web

Buka browser di iPhone, iPad, Android, Mac, atau PC

Akses replay.music.apple.com

Masuk menggunakan akun Apple yang sama dengan Apple Music subscription kamu

Klik atau ketuk Jump In untuk melihat Replay kamu

Cara Membagikan Apple Music Replay di Medsos

Setelah membuat Replay, kamu bisa langsung membagikannya ke media sosial:

Ketuk ikon Share/Bagikan di aplikasi atau web

Pilih platform media sosial yang diinginkan

Kamu juga dapat menyimpan kartu statis atau video Replay ke perangkat iOS sebelum membagikan

Dengan cara ini, kamu bisa memamerkan top artist, lagu, dan genre favorit Anda sepanjang 2025 ke teman-teman di media sosial.

(Tribunnews.com/Farra)

