Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Cara Bikin Apple Music Replay 2025 dan Bagikan di Medsos, Pamerkan Top Artist Kamu!

Apple Music kembali menghadirkan pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal melalui Apple Music Replay 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Farrah Putri Affifah
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Cara Bikin Apple Music Replay 2025 dan Bagikan di Medsos, Pamerkan Top Artist Kamu!
https://artists.apple.com/
APPLE MUSIC REPLAY - Foto ini diambil dari https://artists.apple.com/ pada Jumat (5/12/2025). Apple Music kembali menghadirkan pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal melalui Apple Music Replay 2025. 
Ringkasan Berita:
  • Apple Music Replay 2025 menampilkan lagu, artis, dan album favorit sepanjang tahun.
  • Fitur baru Discovery, Loyalty, dan Comebacks menyoroti artis baru, favorit, dan yang kembali populer.
  • Replay bisa dibuat di aplikasi atau web dan dibagikan langsung ke media sosial.

TRIBUNNEWS.COM - Apple Music kembali menghadirkan pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal melalui Apple Music Replay 2025.

Apple Music Replay 2025 adalah fitur yang memungkinkan pengguna melihat kilas balik seluruh aktivitas musik mereka sepanjang tahun.

Sama seperti fitur Wrapped yang populer di Spotify, Apple Music Replay memberi kesempatan pengguna untuk mengetahui lagu, artis, dan album yang paling sering diputar.

Selain menampilkan lagu, artis, dan album favorit, kini fitur ini juga memperkenalkan beberapa kategori baru yang menarik untuk dicoba.

Misalnya, Discovery, yang menyoroti artis-artis baru yang mulai kamu dengarkan sepanjang tahun, sehingga kamu dapat melihat perkembangan selera musik kamu, dikutip dari tehcrunch.com.

Ada juga Loyalty, yang menampilkan artis-artis yang tetap konsisten kamu dengarkan setiap tahun, menegaskan kesetiaan kamu terhadap musisi favorit. 

Tak kalah menarik, kategori Comebacks menyoroti artis yang kembali populer dalam playlist kamu, sehingga kamu bisa melihat tren musik yang kembali hits di telinga kamu.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain kategori-kategori baru tersebut, Apple Music Replay 2025 memungkinkan pengguna melihat berbagai statistik menarik, seperti total menit mendengarkan musik, jumlah artis yang didengar, rekornya artis yang paling lama Anda putar, hingga genre favorit. 

Semua data ini tersaji dalam dasbor yang mudah diakses melalui tab Home di aplikasi Apple Music.

Cara Bikin Apple Music Replay 2025 di Aplikasi

Mengutip dari https://support.apple.com/, berikut cara bikin Apple Music Replay 2025 di aplikasi:

Baca juga: Cara Bikin Spotify Wrapped 2025 di HP dan Posting ke Instagram Story

  • Perbarui perangkat: Pastikan iPhone, iPad, atau Android kamu menggunakan OS terbaru
  • Buka aplikasi Apple Music dan masuk ke Home tab
  • Gulir ke bawah ke bagian Putar Ulang: Your Top Music.
  • Ketuk “Go back in time” untuk melihat statistik Replay kamu

Cara Bikin Apple Music Replay 2025 di Web

  • Buka browser di iPhone, iPad, Android, Mac, atau PC
  • Akses replay.music.apple.com
  • Masuk menggunakan akun Apple yang sama dengan Apple Music subscription kamu
  • Klik atau ketuk Jump In untuk melihat Replay kamu

Cara Membagikan Apple Music Replay di Medsos

Setelah membuat Replay, kamu bisa langsung membagikannya ke media sosial:

  • Ketuk ikon Share/Bagikan di aplikasi atau web
  • Pilih platform media sosial yang diinginkan
  • Kamu juga dapat menyimpan kartu statis atau video Replay ke perangkat iOS sebelum membagikan

Dengan cara ini, kamu bisa memamerkan top artist, lagu, dan genre favorit Anda sepanjang 2025 ke teman-teman di media sosial.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Apple Music

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Metropolitan

Akhir Karier 2 Anggota Polisi Pengeroyok Debt Collector di Kalibata

Tags:
Apple Music Replay
media sosial
Meaningful
Evergreen
Top Artist
Cara
Spotify
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas