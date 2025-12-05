Kunci Jawaban Trivia FC Mobile 2025, Cerita Bangsa Belanda Soal Kedua Jumat 5 November 2025

TRIBUNNEWS.COM - Event Cerita Bangsa dari FC Mobile 2025 A Nation's Story: Netherlands atau Cerita Bangsa Belanda memasuki hari kedua.

Travia chapter merupakan salah satu event terbaru dari FC Mobile 2025.

Sebelumnya, event Cerita Bangsa ini mengusung judul A Nation's Story: Japan atau Cerita Bangsa Jepang pada November 2025.

Pada awal Desember 2025 ini, event berganti menjadi A Nation's Story: Netherlands.

Di hari kedua ini, muncul pertanyaan baru atau pertanyaan kedua.

Kunci Jawaban Cerita Bangsa: Belanda

1. Di kota Mana Johan Cruyff mencetak golnya ke gawang Argentina di FIFA World Cup 1974?

A. Munich

B. Gelsenkirchen

C. Hamburg

D. Hannover

Jawaban: B. Gelsenkirchen

2. Siapa yang mencetak gol kemenangan terkenal untuk Belanda di Final UEFA EURO 1998?

A. Ruud Gullit

B. Frank Rifjaard

C. Ronald Keoman

D. Marco van Basten

Jawaban: D. Marco van Basten

Dalam event ini, FC Mobile akan memberikan sejumlah hadiah, termasuk bonus hadiah apabila masih ada shard atau serpihan dari Cerita Bangsa sebelumnya yang belum ditukarkan.

Para pemain nantinya akan diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hadiah.

Supaya bisa diklaim, pemain perlu menyelesaikan seluruh pertanyaan tanpa kesalahan.

Tak hanya misi soal saja, pemain juga harus menyelesaikan misi laga untuk mendapatkan poin serpihan atau shard.