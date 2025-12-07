Bocoran Samsung Galaxy S26: Chip Exynos, Peningkatan Pengisi Daya Nirkabel, RAM, dan Penyimpanan

Ringkasan Berita: Samsung akan merilis Galaxy S26 dengan tiga model pada awal tahun 2026

Galaxy S26 dikabarkan akan hadir dengan chip Exynos 2600 dan Snapdragon

Terdapat peningkatan pengisi daya nirkabel

Pilihan RAM dan ruang penyimpanan masih akan tetap sama dengan Galaxy S25.

TRIBUNNEWS.COM – Samsung dikabarkan akan merilis smartphone baru pada awal tahun 2026 mendatang.

Ponsel pintar tersebut digadang-gadang akan menjadi penerus dari Galaxy S25 yang sudah diperkenalkan pada Februari tahun 2025.

Meskipun baru akan diperkenalkan awal tahun 2026, rumor atau bocoran mengenai smartphone Galaxy S26 sudah mulai banyak bermunculan.

Lantas, apa saja bocoran yang mungkin bisa menjadi titik terang dari perangkat unggulan Samsung tersebut?

Bocoran Galaxy S26

Dikutip dari Gizmochina, berikut beberapa bocoran terbaru mengenai ponsel pintar Samsung Galaxy S26:

Chipset Exynos 2600 dan Snapdragon

Samsung dikabarkan siap memperkenalkan chipset baru, yakni Exynos 2600 yang kemungkinan akan digunakan untuk Galaxy S26 mendatang.

Nantinya model Galaxy S26 dan Galaxy S26+ akan ditenagai oleh chipset buatan raksasa teknologi asal Korea Selatan tersebut.

Sedangkan Galaxy S26 Ultra diperkirakan masih tetap menggunakan chip Qualcomm Snapdragon.

Namun, langkah Samsung untuk menggunakan chipset Exynos 2600 masih menemui sejumlah kendala.

Sejumlah riset menunjukkan bahwa chipset yang dirakit di atas prosesor 2nm tersebut dikatakan masih terlalu panas jika digunakan secara berlebihan dan dalam jangka waktu lama.

Selain itu, masalah keamanan hingga hasil produksi yang rendah juga membuat Samsung berpikir ulang untuk menggunakan chip Exynos 2600 secara global.

Oleh sebab itu, perusahaan kemungkinan hanya akan menggunakan chip Exynos 2600 untuk Galaxy S26 dan Galaxy S26+ di Korea Selatan.

Sedangkan untuk pasar global, Samsung masih akan menggunakan chip dari Qualcomm Snapdragon.

Peningkatan Pengisian Daya

Di sisi lain, Samsung juga diperkirakan akan merombak perangkat pengisi daya nirkabel yang selama ini banyak dikeluhkan penggunanya.

Sebagaimana diketahui, Samsung menggunakan perangkat pengisi daya nirkabel 15W yang cenderung lambat untuk mengisi daya.