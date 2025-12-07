Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
GADGET

Bocoran Samsung Galaxy S26: Chip Exynos, Peningkatan Pengisi Daya Nirkabel, RAM, dan Penyimpanan

Sejumlah bocoran mengenai Samsung Galaxy S26 mulai terungkap, dengan adanya peningkatan kapasitas pengisi daya hingga chip Exynos.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: David AdiAdi
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Bocoran Samsung Galaxy S26: Chip Exynos, Peningkatan Pengisi Daya Nirkabel, RAM, dan Penyimpanan
PhoneArena
BOCORAN GALAXY S26 - Samsung akan merilis smartphone Galaxy S26 series pada awal tahun 2026 mendatang. Berikut beberapa bocoran mengenai penerus dari Galaxy S25 tersebut. 

Ringkasan Berita:
  • Samsung akan merilis Galaxy S26 dengan tiga model pada awal tahun 2026
  • Galaxy S26 dikabarkan akan hadir dengan chip Exynos 2600 dan Snapdragon
  • Terdapat peningkatan pengisi daya nirkabel
  • Pilihan RAM dan ruang penyimpanan masih akan tetap sama dengan Galaxy S25.

TRIBUNNEWS.COM – Samsung dikabarkan akan merilis smartphone baru pada awal tahun 2026 mendatang.

Ponsel pintar tersebut digadang-gadang akan menjadi penerus dari Galaxy S25 yang sudah diperkenalkan pada Februari tahun 2025.

Meskipun baru akan diperkenalkan awal tahun 2026, rumor atau bocoran mengenai smartphone Galaxy S26 sudah mulai banyak bermunculan.

Lantas, apa saja bocoran yang mungkin bisa menjadi titik terang dari perangkat unggulan Samsung tersebut?

Baca juga: 5 Perbedaan Ponsel Lipat Tiga Samsung Galaxy Z TriFold dan Huawei Mate XT, Mana yang Lebih Unggul?

Bocoran Galaxy S26

Dikutip dari Gizmochina, berikut beberapa bocoran terbaru mengenai ponsel pintar Samsung Galaxy S26:

Chipset Exynos 2600 dan Snapdragon

Samsung dikabarkan siap memperkenalkan chipset baru, yakni Exynos 2600 yang kemungkinan akan digunakan untuk Galaxy S26 mendatang.

Rekomendasi Untuk Anda

Nantinya model Galaxy S26 dan Galaxy S26+ akan ditenagai oleh chipset buatan raksasa teknologi asal Korea Selatan tersebut.

Sedangkan Galaxy S26 Ultra diperkirakan masih tetap menggunakan chip Qualcomm Snapdragon.

Namun, langkah Samsung untuk menggunakan chipset Exynos 2600 masih menemui sejumlah kendala.

Sejumlah riset menunjukkan bahwa chipset yang dirakit di atas prosesor 2nm tersebut dikatakan masih terlalu panas jika digunakan secara berlebihan dan dalam jangka waktu lama.

Selain itu, masalah keamanan hingga hasil produksi yang rendah juga membuat Samsung berpikir ulang untuk menggunakan chip Exynos 2600 secara global.

Oleh sebab itu, perusahaan kemungkinan hanya akan menggunakan chip Exynos 2600 untuk Galaxy S26 dan Galaxy S26+ di Korea Selatan.

Sedangkan untuk pasar global, Samsung masih akan menggunakan chip dari Qualcomm Snapdragon.

Peningkatan Pengisian Daya

Di sisi lain, Samsung juga diperkirakan akan merombak perangkat pengisi daya nirkabel yang selama ini banyak dikeluhkan penggunanya.

Sebagaimana diketahui, Samsung menggunakan perangkat pengisi daya nirkabel 15W yang cenderung lambat untuk mengisi daya.

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Halaman 1/2
12
Tags:
Samsung
Galaxy S26
smartphone
Exynos 2600
pengisi daya nirkabel
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas