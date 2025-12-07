Kunci Jawaban Trivia FC Mobile 2025, Cerita Bangsa Belanda Soal Keempat Minggu 7 Desember 2025
Inilah kunci jawaban Trivia FC Mobile 2025 Cerita Bangsa Belanda atau a Nation's Story: Netherlands hari keempat
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Event Cerita Bangsa dari FC Mobile 2025 A Nation's Story: Netherlands atau Cerita Bangsa Belanda memasuki hari keempat.
Travia chapter merupakan salah satu event terbaru dari FC Mobile 2025.
Sebelumnya, event Cerita Bangsa ini mengusung judul A Nation's Story: Japan atau Cerita Bangsa Jepang pada November 2025.
Pada awal Desember 2025 ini, event berganti menjadi A Nation's Story: Netherlands.
Di hari keempat ini, muncul pertanyaan baru dan para pemain sudah bisa menjawabnya.
Berikut soal dan jawabannya:
4. Tim mana yang dibobol Wesley Sneijder di UEFA EURO 2008?
A. vs. Italia
B. vs. Jerman
C. vs. Spanyol
D. vs. Portugal
Jawaban: A. vs Italia
Dalam event ini, FC Mobile akan memberikan sejumlah hadiah, termasuk bonus hadiah apabila masih ada shard atau serpihan dari Cerita Bangsa sebelumnya yang belum ditukarkan.
Para pemain nantinya akan diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hadiah.
Supaya bisa diklaim, pemain perlu menyelesaikan seluruh pertanyaan tanpa kesalahan.
Kunci Jawaban Cerita Bangsa: Belanda Lengkap
1. Di kota Mana Johan Cruyff mencetak golnya ke gawang Argentina di FIFA World Cup 1974?
A. Munich
B. Gelsenkirchen
C. Hamburg
D. Hannover
Jawaban: B. Gelsenkirchen
2. Siapa yang mencetak gol kemenangan terkenal untuk Belanda di Final UEFA EURO 1998?
