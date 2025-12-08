Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GADGET

Ikuti Jejak Huawei dan Samsung, Xiaomi Dikabarkan akan Rilis Ponsel Lipat Tiga? Cek Faktanya di Sini

Xiaomi telah mengungkap sebuah paten mengenai desain ponsel lipat tiga yang akan datang dengan model seperti huruf Z.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Tiara Shelavie
PhoneArena
PONSEL LIPAT TIGA - Foto bocoran desain ponsel lipat tiga Xiaomi yang akan datang. Xiaomi telah mengumumkan sebuah paten resmi mengenai desain dari ponsel lipat tiga pertamanya. Meski begitu, perusahaan tidak memberikan detail mengenai waktu peluncuran perangkat tersebut. 

Ringkasan Berita:
  • Xiaomi telah mengumumkan paten resmi untuk ponsel lipat tiga yang akan datang
  • Perusahaan belum mengungkap secara pasti waktu peluncuran perangkat tersebut
  • Desain ponsel lipat tiga Xiaomi akan berbentuk seperti huruf Z.

TRIBUNNEWS.COM – Xiaomi dikabarkan telah mempersiapkan sebuah perangkat baru dengan kode atau nomor model 2608BPX34C yang sudah terdaftar di basis data GSMA.

Raksasa teknologi yang berbasis di Tiongkok itu tidak merinci perangkat apakah yang terdaftar tersebut.

Sejumlah pakar teknologi bahkan memperkirakan bahwa perangkat baru yang nantinya akan dirilis oleh Xiaomi akan berbentuk ponsel lipat.

Lantas, apakah perangkat lipat yang dimaksud merupakan ponsel lipat tiga? 

Baca juga: Ponsel Lipat Tiga Samsung Galaxy Z TriFold Resmi Debut, Ini Spesifikasi dan Harganya

Rumor Ponsel Lipat Tiga Xiaomi

Berdasarkan informasi Digital Chat Station yang dikutip dari Gizmochina, Xiaomi telah merinci sebuah paten yang menggambarkan desain dari ponsel lipat tiga.

Paten tersebut menggambarkan bahwa ponsel lipat tiga Xiaomi nantinya akan berbentuk seperti huruf Z.

Selain itu, desain kamera belakang yang digunakan akan berbentuk horizontal dengan ukuran layar seperti tablet atau tab saat dibuka.

Meski sudah memiliki paten resmi untuk perangkat lipat tiga, tetapi belum diketahui secara pasti apakah kode perangkat 2608BPX34C menjadi sebuah ponsel lipat tiga pertama Xiaomi.

Terlepas dari semua rumor terkait ponsel lipat tiga tersebut, Xiaomi sendiri telah mengungkap peluncuran ponsel lipat bergaya seperti buku, yang kemungkinan akan dirilis tahun 2026.

Samsung Galaxy Z TriFold

Beberapa waktu lalu, Samsung telah merilis ponsel lipat tiga untuk pertama kalinya, yang diberi nama Galaxy Z TriFold.

Perangkat ini mengemas layar Dynamic AMOLED 2X 10 inci dengan resolusi 2160 × 1584, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan puncak 1600 nits.

Sedangkan layar cover atau penutupnya memiliki ukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+ dan mencapai kecerahan hingga 2600 nits, dilindungi oleh Gorilla Glass Ceramic 2.

Dari sisi dapur pacu, Samsung Galaxy Z TriFold ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite, yang dipadukan dengan RAM 16 GB dan pilihan penyimpanan 512 GB atau 1 TB.

Kemudian untuk kamera, Samsung menyematkan tiga sensor pada bagian belakang, yakni masing-masing kamera utama 200 MP, ultrawide 12 MP, dan lensa telefoto 3x 10 MP.

Untuk kamera depan, terdapat sensor dengan resolusi 10 megapiksel.

Halaman 1/2
12
Tags:
Xiaomi
ponsel lipat tiga
smartphone
Samsung Galaxy Z TriFold
Huawei Mate XT
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
