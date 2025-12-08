Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Kelima, Pencetak Skor untuk Belanda di Perempat Final Pildun 2022

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Trivia FC Mobile 2025 A Nation's Story: Netherlands atau Cerita Bangsa Belanda hari kelima.

Sebelumnya, event Cerita Bangsa ini mengusung judul A Nation's Story: Japan atau Cerita Bangsa Jepang pada November 2025.

Trivia chapter merupakan salah satu event terbaru dari FC Mobile 2025.

Di hari kelima ini, muncul pertanyaan baru dan para pemain sudah bisa menjawabnya.

Berikut soal dan jawabannya:

5. Siapa yang mencetak gol untuk Belanda dalam pertandingan perempat final melawan Argentina di Piala Dunia FIFA 2022?

A. Memphis Depay

B. Steven Berghuis

C. Cody Gakpo

D. Wout Wefhorst

Jawaban: D. Wout Weghorst

Pertanyaan dan jawaban selanjutkan akan muncul besok di hari keenam.

Serpihan dari Cerita Bangsa sebelumnya yang belum ditukarkan.

Para pemain nantinya akan diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hadiah.

Supaya bisa diklaim, pemain perlu menyelesaikan seluruh pertanyaan tanpa kesalahan.

Kunci Jawaban Cerita Bangsa: Belanda Lengkap

1. Di kota Mana Johan Cruyff mencetak golnya ke gawang Argentina di FIFA World Cup 1974?

A. Munich

B. Gelsenkirchen

C. Hamburg

D. Hannover

Jawaban: B. Gelsenkirchen

2. Siapa yang mencetak gol kemenangan terkenal untuk Belanda di Final UEFA EURO 1998?