Rumor: iPhone 18 Usung Face ID di Bawah Layar, Dynamic Island Jadi Lebih Kecil

Ringkasan Berita: Bocoran dari Weibo menyebut iPhone 18 akan memakai Face ID bawah layar dengan teknologi “micro-transparent glass panels”. Laporan 9to5Mac memperkirakan fitur ini hadir dulu di model Pro, Pro Max, dan versi lipat. Teknologi baru ini memungkinkan Dynamic Island jadi lebih kecil dan layar terlihat lebih bersih.

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah laporan terbaru kembali memanaskan rumor seputar iPhone generasi berikutnya.

Mengutip informasi dari 9to5Mac, bocoran baru yang muncul di platform Weibo menyebut Apple sedang memfinalkan desain untuk lini iPhone 18 yang direncanakan rilis tahun depan.

Salah satu inovasi yang paling menarik perhatian adalah rencana pemindahan sistem Face ID ke bawah layar.

Informasi ini dibagikan oleh pembocor bernama Smart Pikachu.

Dalam unggahannya, ia menyebut Apple bakal menggunakan teknologi “micro-transparent glass panels” untuk memungkinkan komponen Face ID bekerja meski berada di balik layar.

Teknologi ini diklaim akan membuat area kamera TrueDepth menjadi nyaris tak terlihat ketika layar aktif.

Meski begitu, bocoran tersebut tidak menyebut secara spesifik model mana yang akan mendapatkan teknologi ini.

Unggahan itu hanya menyebutnya sebagai bagian dari “seri iPhone 18”.

Laporan sebelumnya memperkirakan bahwa iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, dan model lipat Apple akan menjadi perangkat pertama yang mencicipi Face ID bawah layar.

Sementara itu, model standar seperti iPhone 18 dan iPhone Air 2 diprediksi baru akan hadir beberapa bulan setelahnya, kemungkinan pada awal 2027.

Jika benar, perpindahan komponen Face ID ini membuat Apple bisa mengecilkan ukuran Dynamic Island.

Fitur tersebut diprediksi bakal menjadi jauh lebih ringkas, sehingga layar iPhone tampil lebih bersih dan mendekati desain penuh tanpa gangguan.

Menurut analisis 9to5Mac, Apple disebut hanya akan merilis tiga model iPhone 18 pada tahap awal: Pro, Pro Max, dan versi foldable.

Keputusan ini memberi waktu tambahan bagi Apple untuk menentukan bahan dan teknologi yang akan digunakan pada model-model yang akan menyusul di 2027.

Jika pasokan material baru masih terbatas, jeda rilis ini bisa membantu Apple mendistribusikan teknologi Face ID bawah layar secara lebih merata ke seluruh lini.

Dengan bocoran yang terus bermunculan, perhatian kini tertuju pada seberapa besar perubahan desain ini akan memengaruhi pengalaman pengguna.

Dunia teknologi pun menanti, apakah Dynamic Island yang lebih kecil akan menjadi salah satu daya tarik utama iPhone 18 saat resmi diperkenalkan.

(Tribunnews.com/Widya)