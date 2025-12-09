Apple Hadirkan Pesan via Satelit untuk Pengguna iPhone di Jepang, Tetap Terhubung Tanpa Sinyal

Ringkasan Berita: Apple merilis fitur pesan via satelit di Jepang untuk iPhone 14 ke atas dan Apple Watch Ultra 3, memungkinkan pengguna mengirim pesan tanpa jaringan seluler atau Wi-Fi. Pesan yang dikirim melalui satelit tetap terenkripsi end-to-end dan mendukung iMessage, SMS, emoji, serta Tapback. Fitur ini melengkapi Emergency SOS dan Share My Location via satellite yang sudah lebih dulu hadir di Jepang, dengan dukungan iOS 18 dan watchOS 26.

TRIBUNNEWS.COM - Apple resmi mengumumkan perluasan fitur Messages via Satellite untuk pengguna iPhone di Jepang.

Informasi ini disampaikan melalui laporan MacRumors dan pernyataan langsung dari Apple, yang mengonfirmasi bahwa pengguna iPhone 14 atau lebih baru serta Apple Watch Ultra 3 kini dapat mengirim pesan menggunakan koneksi satelit ketika tidak ada sinyal seluler maupun Wi-Fi.

Fitur ini bekerja otomatis. Ketika pengguna mencoba mengirim pesan di area tanpa jaringan, perangkat akan memunculkan notifikasi yang mengarahkan mereka untuk terhubung dengan satelit terdekat.

Setelah tersambung, pengguna dapat mengirim dan menerima iMessage, SMS, emoji, hingga menggunakan fitur Tapback, semuanya lewat jaringan satelit.

Apple memastikan bahwa pesan yang dikirim melalui satelit tetap dilindungi dengan enkripsi end-to-end, sama seperti pesan biasa yang dikirim lewat Wi-Fi atau jaringan operator.

Sebelumnya, pengguna di Jepang sudah memiliki akses pada dua fitur berbasis satelit lainnya, yaitu Emergency SOS via satellite dan Share My Location via satellite.

Dengan hadirnya Messages via Satellite, kini ada tiga layanan yang membantu pengguna tetap terhubung, terutama saat berada di lokasi terpencil seperti pegunungan atau pedesaan.

Apple menjelaskan bahwa fitur ini tersedia melalui pembaruan iOS 18 atau versi lebih baru di iPhone 14 hingga iPhone 17, serta watchOS 26 untuk Apple Watch Ultra 3.

Pengguna dapat mengakses koneksi satelit langsung dari layar kunci iPhone, aplikasi Pesan, atau dari Apple Watch.

Pada perangkat yang mendukung, Dynamic Island juga ikut menampilkan kekuatan sinyal satelit dan memberi petunjuk arah untuk mengoptimalkan koneksi.

Apple juga menambahkan fitur demo bawaan yang memungkinkan pengguna mempelajari cara terhubung ke satelit, sehingga mereka tidak perlu menebak-nebak langkah yang harus dilakukan ketika sedang berada di lapangan.

Dengan hadirnya layanan ini di Jepang, Apple terus melanjutkan ekspansinya dalam teknologi komunikasi berbasis satelit.

Fitur ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga membuka peluang keselamatan tambahan bagi pengguna yang sering berada di area tanpa jaringan.

Jepang menjadi salah satu negara yang mendapat akses penuh untuk seluruh fitur satelit Apple, sebuah langkah yang menunjukkan fokus perusahaan dalam memperluas konektivitas global tanpa bergantung pada sinyal konvensional.

