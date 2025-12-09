Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kode Redeem

Kumpulan Kode Redeem FC Mobile Terbaru, 9 Desember 2025, Klaim dan Dapatkan Hadiah Gratis

Klaim kode redeem FC Mobile EA Sports pada 9 Desember 2025, klaim di redeem.fcm.ea.com secara online dan dapatkan hadiah spesialnya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Kumpulan Kode Redeem FC Mobile Terbaru, 9 Desember 2025, Klaim dan Dapatkan Hadiah Gratis
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
KODE REDEEM FC - Potret bermain gim FC Mobile dari EA Sports diambil Senin (3/11/2025). Berikut kode redeem FC mobile terbaru pada hari ini, Selasa (9/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Kumpulan kode redeem FC Mobile terbaru jadi hal yang paling dicari para pemainnya.

Pada hari ini, Selasa (9/12/2025), tersedia beberapa kode redeem FC Mobile terbaru.

FC Mobile, nama baru dari FIFA Mobile, merupakan sebuah game sepak bola berbasis mobile yang dikembangkan oleh EA Sports untuk perangkat Android dan iOS.

Kode redeem FC Mobile terdiri atas huruf dan angka unik.

Klaim kode redeem FC Mobile di laman resmi redeem.fcm.ea.com.

Kode redeem berasal dari bahasa Inggris "redeem code" yang artinya sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik, yang dapat ditukarkan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.

Jika ingin mengklaim kode redeem, jangan lupa login menggunakan akun EA Sports Anda terlebih dahulu.

Rekomendasi Untuk Anda

Pemain yang sudah melakukan klaim kode, berkesempatan mendapatkan standard pack, pemain terbaru atau hadiah spesial lainnya di game FC Mobile secara gratis.

Hadiah yang berhasil diklaim bisa langsung digunakan untuk bermain game FC Mobile EA Sports.

Baca juga: Kode Redeem FF Aktif 9 Desember 2025, Buruan Klaim Hadiah SG2 One Punch Man Gratis

Kumpulan Kode Redeem FC Mobile EA Sports 

Berikut kumpulan kode redeem FC Mobile EA Sports terbaru pada Selasa (9/12/2025), dikutip dari laman duniagames.co.id:

  • CYBERWEEK25
  • LIBERTADORESFCM25
  • BLACKFRIDAY25
  • KKJEDEMOCRATA
  • GLORIOUSCODE
  • FCMS2025KIT
  • FCPROFESTHCM25
  • SPOOKYGIFT
  • PARALLELPITCHES
  • BRIGHTLIGHTS
  • CAMPEAOBRASILEIRO25
  • FCM26NABGS
  • SOCCERSATURDAY
  • 26ISLIVE
  • SONISYOURS
  • FCPROSHANGHAI25
  • EAFOOTBALL80ID
  • REDEEMFCGEMS
  • FIFALEGEND28
  • FOOTBALLPOINT100
  • NEWSEASONBOOST
  • TOTWPLAYER28
  • FIFAIDMERDEKA
  • ULTRAICONFREE
  • KROOSISYOURS
  • BRACADEIRA

Baca juga: Kode Redeem The Forge Roblox Desember 2025, Buruan Klaim Bonus Reroll & Material Eksklusif Gratis

Cara Klaim Kode Redeem FC Mobile:

  1. Pertama buka laman penukaran kode redeem.fcm.ea.com
  2. Selanjutnya login terlebih dahulu menggunakan akun EA Anda
  3. Kemudian masukkan kode redeem FC Mobile EA Sports yang masih berlaku
  4. Terakhir klik redeem atau tukar, dan tunggu hingga kode berhasil di redeem
  5. Jika sudah berhasil, Anda bisa menggunakan hadiah yang Anda dapat untuk bermain game FC Mobile.

Baca juga: 8 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Desember 2025, Segera Klaim Rank Up Points & Diamond Gratis

FC Mobile EA Sports

FC Mobile adalah permainan sepak bola online yang bisa dimainkan secara gratis melalui ponsel.

Game FC Mobile ini dapat diakses oleh pemain di seluruh dunia.

Pemain game FC mobile akan mendapatkan pengalaman bermain bola yang realistis.

Permainan FC Mobile dirilis sejak tahun 2016 lalu.

Dikutip dari laman ea.com, FC Mobile dikembangkan oleh perusahaan EA Mobile dan EA Kanada dan dipublikasi oleh EA Sports.

Game FC Mobile dapat dimainkan di iOS maupun Android.

FC Mobile dimainkan seperti permainan game sepak bola pada umumnya.

Para pemain harus bisa memainkan berbagai strategi untuk memainkan para tim sepak bola agar bisa memenangkan pertandingan.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Seleb

Berat Badan Ammar Zoni Turun 15 Kg Pasca Dipindah ke Nusakambangan, Kuasa Hukum: Badannya Bagus

Metropolitan

Akhir Karier 2 Anggota Polisi Pengeroyok Debt Collector di Kalibata

Tags:
kode redeem
Meaningful
FC Mobile
EA Sports
cara klaim kode redeem FC Mobile
games
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas