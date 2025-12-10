Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Anggota Komisi VI DPR: Transformasi Infrastruktur Telekomunikasi Kunci Penguatan Ekonomi Digital

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai langkah Telkom Indonesia sebagai langkah strategis menjawab kebutuhan digital nasional.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Anggota Komisi VI DPR: Transformasi Infrastruktur Telekomunikasi Kunci Penguatan Ekonomi Digital
Istimewa
PEMISAHAN ASET - Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai langkah Telkom Indonesia dalam membentuk InfraCo/TIF sebagai langkah strategis menjawab kebutuhan digital nasional. 

Ringkasan Berita:
  • Pemisahan aset Telkom menjadi InfraCo/TIF dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan digital, terutama di wilayah 3T.
  • InfraCo/TIF diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional melalui efisiensi bisnis, percepatan perluasan jaringan, serta penerapan kebijakan infrastructure sharing antar-operator.
  • DPR akan mengawasi pelaksanaan RUPS-LB Telkom dan implementasi InfraCo/TIF.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Akses internet kini menjadi kebutuhan pokok masyarakat. 

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan layanan digital, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan daerah pelosok Indonesia.

Menanggapi tantangan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai langkah Telkom Indonesia dalam membentuk InfraCo/TIF sebagai langkah strategis menjawab kebutuhan digital nasional.

"Kesenjangan digital adalah masalah mendesak. Inisiatif pemisahan aset Telkom menjadi InfraCo/TIF diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, terutama dalam memastikan pemerataan akses layanan yang optimal di seluruh pelosok negeri,” kata Gde Sumarjaya kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Legislator Golkar itu optimistis sektor ekonomi digital akan menjadi pilar kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Salah satu penguatnya adalah efisiensi dan fokus bisnis infrastruktur melalui InfraCo/TIF.

Rekomendasi Untuk Anda

“Dengan infrastruktur yang lebih terfokus dan efisien di bawah InfraCo/TIF, kita berharap tercipta ekosistem digital yang lebih kuat dan mampu mendukung lonjakan aktivitas ekonomi digital di berbagai daerah,” ujarnya.

Salah satu harapan utama dari pembentukan InfraCo/TIF adalah mendorong implementasi kebijakan berbagi pakai infrastruktur (infrastructure sharing) antar-operator.

Hal ini diyakini menjadi kunci efisiensi dan percepatan perluasan jaringan.

“Prinsip infrastructure sharing adalah kunci. Ini akan mendorong efisiensi industri secara signifikan, memungkinkan perluasan layanan yang lebih cepat, dan yang terpenting, mempercepat pemerataan akses digital di seluruh Indonesia,” ujar Gde Sumarjaya.

Dia menambahkan, pemanfaatan infrastruktur secara efektif akan lebih memfokuskan investasi menuju wilayah yang belum terlayani.

“Daripada setiap operator membangun infrastruktur yang sama di lokasi yang sama, lebih baik aset ini dibagi pakai, sehingga investasi bisa difokuskan pada perluasan jangkauan ke wilayah yang belum terlayani,” kata Gde.

Selain itu, dia menyebut langkah pemisahan bisnis ini juga selaras dengan amanat penataan BUMN untuk memaksimalkan efisiensi dan memperkuat fokus strategis telekomunikasi nasional.

Adapun Telkom akan dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk membahas penguatan struktur bisnis serta inisiatif InfraCo/TIF.

Gde menegaskan pihaknya akan terus memantau proses ini sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan parlemen dalam menuntaskan kesenjangan digital di Indonesia.

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Seleb

Berat Badan Ammar Zoni Turun 15 Kg Pasca Dipindah ke Nusakambangan, Kuasa Hukum: Badannya Bagus

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
internet
Komisi VI DPR
investasi
Telkom
Gde Sumarjaya Linggih
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak

Baca Juga

MDI Ventures Rilis Impact Report 2025, 8 Startup Buktikan Dampak Nyata Lintas Sektor

MDI Ventures Rilis Impact Report 2025, 8 Startup Buktikan Dampak Nyata Lintas Sektor

Indonesia Day di Tokyo: Babak Baru Kolaborasi Investasi Indonesia–Jepang

Indonesia Day di Tokyo: Babak Baru Kolaborasi Investasi Indonesia–Jepang

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas