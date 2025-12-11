Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Kedelapan, Kemenangan Belanda atas Ukraina EURO 2020

TRIBUNNEWS.COM - Trivia FC Mobile Cerita Bangsa: Belanda masuki hari kedelapan, Kamis (11/12/2025).

Di hari kedelapan ini, pemain FC Mobile bisa menjawab trivia terbaru terkait event A Nation's Story: Netherlands atau Cerita Bangsa Belanda.

Sebelumnya, telah muncul tujuh pertanyaan yang berkaitan dengan pertandingan Timnas Belanda.

Di hari kedelapan ini, trivia muncul dan membahas soal pertandingan Belanda melawan Ukraina di UEFA EURO 2020 lalu.

Berikut ini soal dan jawabannya:

8. Pemain manakah di antara berikut ini yang mencetak gol untuk Belanda dalam kemenangan 3-2 atas Ukraina di UEFA EURO 2020?

A. Denzel Dumfires

B. Stefan de Vrij

C. Steven Berghuis

D. Frenkie de Jong

Jawaban: A. Denzel Dumfries

Dalam pertandingan tersebut, gol pertama tercipta untuk Belanda pada menit 52 oleh Georginio Wijnaldum.

Enam menit berselang, Wout Weghorst menambah keunggulan, skor jadi 2-0.

Lalu di menit 75 dan 79, Ukraina berhasil menyamai skor belanda lewan tendangan dari Andriy Yarmolenko dan sundulan Roman Yaremchuk.

Di menit-menit akhir, Denzel Dumfries jadi pahlawan. Sundulannya memastikan Belanda menang 3-2.

Itu adalah cerita singkat jalannya pertandingan Belanda melawan Ukraina di UEFA EURO 2020 lalu.

Trivia FC Mobile 2025 selanjutnya akan muncul besok di hari kedelapan.

Para pemain nantinya akan diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hadiah.

Supaya bisa diklaim, pemain perlu menyelesaikan seluruh pertanyaan tanpa kesalahan.

Kunci Jawaban Cerita Bangsa: Belanda Lengkap

1. Di kota Mana Johan Cruyff mencetak golnya ke gawang Argentina di FIFA World Cup 1974?

A. Munich

B. Gelsenkirchen

C. Hamburg

D. Hannover

Jawaban: B. Gelsenkirchen

2. Siapa yang mencetak gol kemenangan terkenal untuk Belanda di Final UEFA EURO 1998?

A. Ruud Gullit

B. Frank Rifjaard

C. Ronald Keoman

D. Marco van Basten

Jawaban: D. Marco van Basten

3. Di FIFA World Cup 1998, di babak mana Dennis Bergkamp mencetak gol terkenalnya ke gawang Argentina?

A. Putaran 16

B. Perempat Final

C. Semifinal

D. Final

Jawaban: B. Perempat Final

4. Tim mana yang dibobol Wesley Sneijder di UEFA EURO 2008?

A. vs. Italia

B. vs. Jerman

C. vs. Spanyol

D. vs. Portugal

Jawaban: A. vs Italia

5. Siapa yang mencetak gol untuk Belanda dalam pertandingan perempat final melawan Argentina di Piala Dunia FIFA 2022?

A. Memphis Depay

B. Steven Berghuis

C. Cody Gakpo

D. Wout Wefhorst

Jawaban: D. Wout Weghorst

6. Melawan tim manakala Robin van Persie mencetak gol sundulan terkenalnya yang disebut "Flying Dutchman" pada Piala Dunia FIFA 2014?

A. Australia

B. Brazil

C. Spain

D. Chile

Jawaban: C. Spain

7. Siapa yang mencetak gol untuk Belanda di semifinal UEFA EURO 2024 melawan Inggris?

A. Xavi Simmons

B. Memphis Depay

C. Jeremie Frimpong

D. Nathan Ake

Jawaban: A. Xavi Simmons

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)