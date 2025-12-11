Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kode Redeem Genshin Impact Terbaru Hari Ini, 11 Desember 2025, Klaim untuk Dapatkan Hadiah

Simak kode redeem Genshin Impact terbaru, hari ini, 11 Desember 2025, klaim kodenya di genshin.hoyoverse.com dan dapatkan hadiahnya secara gratis.

Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Bobby Wiratama
Kode Redeem Genshin Impact Terbaru Hari Ini, 11 Desember 2025, Klaim untuk Dapatkan Hadiah
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
Potret bermain gim Genshin Impact diambil Senin (1/12/2025). Berikut kode redeem Genshin Impact terbaru pada hari ini, Kamis (11/12/2025), klaim kodenya sekarang juga. 

TRIBUNNEWS.COM - Kumpulan kode redeem Genshin Impact jadi incaran para pemain game ini.

Hari ini, Kamis (11/12/2025), terdapat kode redeem terbaru yang masih aktif yang dapat diklaim oleh para pemain.

Klaim kode redeem Genshin Impact secara online di laman resmi genshin.hoyoverse.com.

Kode redeem atau "redeem code" diartikan sebagai sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik, yang dapat ditukarkan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.

Dapatkan primogems dan berbagai hadiah menarik lainnya secara gratis dari game Genshin Impact.

Hadiah kode redeem bisa langsung digunakan saat bermain game.

Apabila kode redeem Genshin Impact tidak dapat ditukar, artinya kode sudah tidak berlaku lagi.

Kode Redeem Genshin Impact pada Kamis, 11 Desember 2025, dikutip dari duniagames.co.id dan rockpapershotgun.com:

  • XXOJ2Z7F8GJI: x10,000 Mora; x5 Fine Enhancement Ore; x5 Jueyun Chili Chicken; x10 Adventurer's Experience; Stir-Fried Fish Noodles (NEW)
  • P3GXX56W3VG9: x60 Primogems; x5 Adventurer's Experience
  • 4S5RTSV3P5CC: x60 Primogems; x5 Adventurer's Experience
  • 0FQBAJNXCUFU: x60 Primogems; x5 Adventurer's Experience
  • WUSXOI92X54U: x10,000 Mora; x10 Adventurer's Experience; x5 Fine Enhancement Ore; x5 Jueyun Chili Chicken; x5 Stir-Fried Fish Noodles
  • GENSHINGIFT: x50 Primogems; x3 Hero's Wit
  • GOGOCraftspeople: x100 Primogems; x50,000 Mora
  • Dragon1203Durin: x100 Primogems; x5 Hero's Wit
  • 1203Kuunrukous: x100 Primogems; x10 Mystic Enhancement Ore
  • P3GXX56W3VG9
  • NTIF4NP4DO89
  • 0FQBAJNXCUFU
  • XTFPHSEJCFYM
  • MBEYNDLU3WGZ
  • NODKRAISP0909
  • ACUI96V85FCK
  • FIBE54PL5995
  • UAMPGJASECZH
  • LT5NH2TTXUHM
  • 4SLPH3BSFVH9
  • EAOL18BJ8S64
  • SDKLSK67TZ1X
  • GENSHINGIFT

Cara Klaim Kode Redeem Genshin Impact:

  1. Pertama buka laman genshin.hoyoverse.com
  2. Klik login dengan username dan password Anda
  3. Setelah itu pilih server tempat Anda bermain
  4. Kemudian masukkan kode redeem yang tersedia
  5. Apabila nama tidak muncul, cek server dan login dengan akun yang benar
  6. Lakukan penukaran, jika berhasil hadiah akan langsung masuk dalam game Genshin Impact Anda
  7. Periksa dan cek kembali item dari kode redeem
  8. Jika mengalami masalah, hubungi layanan pelanggan Genshin Impact.

Genshin Impact

Game atau permainan Genshin Impact termasuk dalam permainan populer hingga saat ini.

Game ini dikembangkan asal China, Mihoyo.

Permainan Genshin Impact termasuk dalam game role playing (RPG).

Kualitas grafis dari game genshin impact sangat tinggi.

Game ini tersedia di berbagai platform, mulai dari Android, iOS, PS4, dan PC.

Dikutip dari hoyoverse.com, game ini dapat dimainkan oleh para pemain di seluruh dunia dengan menyediakan pengalaman dunia virtual yang imersif.

Jika Anda berhasil melakukan penukaran kode redeem Genshin Impact, hadiahnya juga dapat langsung digunakan untuk bermain di game ini.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)

Tags:
kode redeem
kode redeem Genshin Impact
Genshin Impact
miHoYo
HoYoverse
