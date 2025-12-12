4 iPhone Baru Dikabarkan akan Meluncur 2026, Satu Model Hadir di Awal Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Apple disebut sudah menutup rangkaian perilisan produk untuk tahun ini, tetapi 2026 tampaknya akan menjadi tahun yang sangat sibuk.

Berdasarkan laporan 9to5Mac, perusahaan tersebut menyiapkan empat model iPhone baru untuk diluncurkan sepanjang tahun depan, dengan salah satunya diprediksi hadir sangat cepat.

1. iPhone 17e – Rilis Paling Cepat di Awal 2026

Model ini menjadi penerus iPhone 16e sekaligus anggota terakhir dari seri iPhone 17.

Peningkatan yang dibawa antara lain chip A19, Dynamic Island, kamera depan dengan fitur Center Stage, dan bezel lebih tipis.

Kekurangannya: masih memakai satu kamera belakang, tanpa ProMotion, tanpa always-on display, dan tanpa Camera Control.

Harga diperkirakan mulai US$599.

2. iPhone 18 Pro – Rilis September 2026

Model Pro generasi berikutnya disebut mendapat baterai lebih besar, chip A20 Pro berbasis teknologi 2 nm, Dynamic Island yang lebih kecil, Face ID di bawah layar, hingga desain kaca belakang yang lebih menyatu.

Rekomendasi Untuk Anda

Apple juga menyiapkan kamera dengan bukaan variatif dan modem C2.

Baca juga: Apple Hadirkan Pesan via Satelit untuk Pengguna iPhone di Jepang, Tetap Terhubung Tanpa Sinyal

3. iPhone 18 Pro Max – Rilis Bersamaan dengan iPhone 18 Pro

Varian tertinggi ini membawa peningkatan serupa iPhone 18 Pro, tetapi dengan ukuran lebih besar dan kapasitas baterai yang lebih tinggi.

Fokus utamanya tetap pada performa maksimal dan peningkatan kamera tingkat lanjut.

4. iPhone Fold / iPhone Ultra – Rilis Akhir 2026

Inilah perangkat lipat pertama Apple.

Desainnya menyerupai iPhone Air dengan bodi titanium. Layar dalam berukuran 7,6 inci dan layar luar 5,4 inci, memakai mekanisme lipat ala buku tanpa garis lipatan terlihat.

Chip A20 Pro digunakan, lengkap dengan dua kamera belakang dan dua kamera depan.

Perangkat ini disebut mengandalkan Touch ID karena keterbatasan ruang untuk Face ID. Harga diperkirakan US$2.000 atau lebih.

Dalam laporan yang sama, 9to5Mac menyebut Apple tidak akan merilis iPhone 18 versi standar pada 2026.

Model tersebut diperkirakan mundur ke awal 2027 bersama iPhone 18e dan kemungkinan iPhone Air 2.

(Tribunnews.com/Widya)