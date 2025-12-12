Kode Redeem FC Mobile Terbaru 12 Desember 2025, Ayo Klaim Skill Boost & Item Eksklusif Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Kode redeem FC Mobile terbaru resmi dirilis EA Sports hari ini Jumat, 12 Desember 2025.

Adapun kode redeem FC Mobile sendiri adalah deretan kode kombinasi huruf dan angka yang dapat memberikan kesempatan bagi pemain untuk memperoleh berbagai hadiah gratis yang dapat langsung digunakan dalam permainan.

Hadiah yang ditawarkan mencakup FC Points, Gems, paket pemain eksklusif, stamina tambahan, hingga item langka yang biasanya hanya tersedia dalam periode tertentu.

Pemain dapat memperkuat skuad dengan klaim hadiah kode redeem FC Mobile terbaru 12 Desember 2025, tanpa harus melakukan pembelian, sehingga pengalaman bermain menjadi lebih menyenangkan sekaligus kompetitif menjelang akhir tahun.

Proses klaim kode redeem FC Mobile terbaru cukup mudah, yakni pemain masuk ke akun gim, membuka menu pengaturan atau bagian khusus redeem code.

Kemudian masukkan kode redeem FC Mobile yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka.

Setelah proses konfirmasi berhasil, hadiah akan otomatis masuk ke akun dan bisa langsung dimanfaatkan untuk memperkuat strategi maupun susunan tim.

Berbagai hadiah yang tersedia kali ini antara lain FC Points gratis, Gems, paket pemain premium, stamina tambahan, serta item eksklusif seperti skill boost atau gear khusus.

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kode hanya dapat digunakan sekali per akun dan memiliki masa berlaku terbatas.

Jika terlambat menukarkan, sistem akan menampilkan status expired atau invalid.

Oleh karena itu, pemain disarankan segera melakukan klaim agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan item gratis yang bernilai tinggi.

Kode Redeem FC Mobile Terbaru 12 Desember 2025

Simak kode redeem FC Mobile terbaru 12 Desember 2025, melansir dari berbagai sumber:

MLSCUP25 (new)

Kode redeem FC Mobile lainnya yang bisa dicoba:

CYBERWEEK25

GLORIOUSCODE

LIBERTADORESFCM25

FCPROFESTHCM25

KKJEDEMOCRATA

BLACKFRIDAY25

FCMS2025KIT

SPOOKYGIFT

PARALLELPITCHES

SONISYOURS

FCPROSHANGHAI25

EAFOOTBALL80ID

REDEEMFCGEMS

FIFALEGEND28

FOOTBALLPOINT100

NEWSEASONBOOST

TOTWPLAYER28

BRIGHTLIGHTS

CAMPEAOBRASILEIRO25

FCM26NABGS

SOCCERSATURDAY

26ISLIVE

FIFAIDMERDEKA

ULTRAICONFREE

KROOSISYOURS

BRACADEIRA

Cara Klaim Hadiah Kode Redeem FC Mobile Terbaru Hari Ini

1. Buka laman Penukaran Kode FC Mobile melalui https://redeem.fcm.ea.com/

2. Masuk/login dengan akun EA yang terhubung ke FC Mobile

3. Setelah masuk, masukkan kode redeem FC Mobile yang valid

4. Lengkapi reCaptcha, dan tekan “Tukarkan”

5. Cek kotak masuk dalam game pemain untuk melihat hadiah setelah menerima pesan berhasil.

Jika hadiah belum keluar, tunggu atau perlu waktu beberapa menit agar hadiah terlihat.

