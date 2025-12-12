Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
GADGET

iOS 26.1 Ganti Tombol Alarm Jadi Geser, Pengguna Bisa Balik ke Mode Lama

Perubahan alarm di iOS 26.1 membuat pengguna harus menggeser untuk mematikannya. Ada cara mudah untuk mengembalikan tombol lama.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Febri Prasetyo
zoom-in iOS 26.1 Ganti Tombol Alarm Jadi Geser, Pengguna Bisa Balik ke Mode Lama
PhoneArena
IPHONE - Perubahan alarm di iOS 26.1 membuat pengguna harus menggeser untuk mematikannya. Ada cara mudah untuk mengembalikan tombol lama. 

TRIBUNNEWS.COM - Pembaruan iOS 26.1 membawa perubahan besar pada cara pengguna mematikan alarm dan timer di iPhone. 

Berdasarkan laporan dari 9to5Mac, Apple mengganti tombol klasik “Berhenti” dengan gesture baru: “Geser untuk berhenti”. 

Perubahan ini muncul setelah desain alarm dan timer di Layar Kunci dirombak sejak iOS 26 dirilis.

Awalnya Apple membesarkan tombol “Berhenti” dan “Tunda” untuk memudahkan pengguna. 

Namun, ukuran besar itu malah membuat sebagian orang tanpa sengaja mengabaikan alarm mereka. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, iOS 26.1 memperkenalkan metode baru yang membutuhkan gerakan lebih sengaja—menggeser untuk mematikan alarm.

Tampilan slider ini memakai gaya lama ala iPhone generasi pertama, serupa dengan cara membuka kunci ponsel atau menjawab panggilan di masa awal iOS

Rekomendasi Untuk Anda

Banyak pengguna menyukai sentuhan nostalgia ini, tetapi ada juga yang merasa gesture tersebut kurang praktis dan lebih memilih tombol.

Apple ternyata mendengar keluhan itu. Di iOS 26.1, pengguna bisa mengembalikan tombol “Berhenti” hanya dengan mengubah satu pengaturan. 

Caranya cukup mudah: buka Pengaturan → Aksesibilitas → Sentuh. 

Di sana terdapat opsi baru bernama “Pilih Tindakan Sekali Sentuh”. 

Baca juga: iOS 26.2 Rilis Desember, Ini Deretan Fitur Baru yang Akan Hadir di iPhone

Jika opsi ini diaktifkan, slider akan dinonaktifkan dan tombol “Berhenti” akan kembali seperti sebelumnya.

Fitur ini menjadi bagian dari beberapa opsi kustomisasi baru yang disiapkan Apple untuk memberi fleksibilitas lebih dalam menyesuaikan pengalaman pengguna di iPhone. 

Dengan begitu, baik penggemar gesture baru maupun penyuka tombol lama bisa memilih cara yang paling nyaman.

(Tribunnews.com/Widya)

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Seleb

Berat Badan Ammar Zoni Turun 15 Kg Pasca Dipindah ke Nusakambangan, Kuasa Hukum: Badannya Bagus

Metropolitan

Akhir Karier 2 Anggota Polisi Pengeroyok Debt Collector di Kalibata

Tags:
iOS 26.1
Apple
iOS
alarm
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas