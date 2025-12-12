iOS 26.1 Ganti Tombol Alarm Jadi Geser, Pengguna Bisa Balik ke Mode Lama

TRIBUNNEWS.COM - Pembaruan iOS 26.1 membawa perubahan besar pada cara pengguna mematikan alarm dan timer di iPhone.

Berdasarkan laporan dari 9to5Mac, Apple mengganti tombol klasik “Berhenti” dengan gesture baru: “Geser untuk berhenti”.

Perubahan ini muncul setelah desain alarm dan timer di Layar Kunci dirombak sejak iOS 26 dirilis.

Awalnya Apple membesarkan tombol “Berhenti” dan “Tunda” untuk memudahkan pengguna.

Namun, ukuran besar itu malah membuat sebagian orang tanpa sengaja mengabaikan alarm mereka.

Untuk mengatasi masalah tersebut, iOS 26.1 memperkenalkan metode baru yang membutuhkan gerakan lebih sengaja—menggeser untuk mematikan alarm.

Tampilan slider ini memakai gaya lama ala iPhone generasi pertama, serupa dengan cara membuka kunci ponsel atau menjawab panggilan di masa awal iOS.

Banyak pengguna menyukai sentuhan nostalgia ini, tetapi ada juga yang merasa gesture tersebut kurang praktis dan lebih memilih tombol.

Apple ternyata mendengar keluhan itu. Di iOS 26.1, pengguna bisa mengembalikan tombol “Berhenti” hanya dengan mengubah satu pengaturan.

Caranya cukup mudah: buka Pengaturan → Aksesibilitas → Sentuh.

Di sana terdapat opsi baru bernama “Pilih Tindakan Sekali Sentuh”.

Jika opsi ini diaktifkan, slider akan dinonaktifkan dan tombol “Berhenti” akan kembali seperti sebelumnya.

Fitur ini menjadi bagian dari beberapa opsi kustomisasi baru yang disiapkan Apple untuk memberi fleksibilitas lebih dalam menyesuaikan pengalaman pengguna di iPhone.

Dengan begitu, baik penggemar gesture baru maupun penyuka tombol lama bisa memilih cara yang paling nyaman.

(Tribunnews.com/Widya)