GADGET

iOS 26.2 Bawa Cara Baru Tampilkan Notifikasi Lewat Kilatan Layar iPhone

iOS 26.2 membawa fitur baru yang membuat layar iPhone berkedip terang saat notifikasi masuk.

Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in iOS 26.2 Bawa Cara Baru Tampilkan Notifikasi Lewat Kilatan Layar iPhone
Mac Rumors
GADGET - Foto diunduh dari laman Mac Rumors pada Sabtu (29/11/2025). iOS 26.2 membawa fitur baru yang membuat layar iPhone berkedip terang saat notifikasi masuk. 

Ringkasan Berita:
  • Apple resmi merilis iOS 26.2 dengan sejumlah pembaruan, termasuk alarm “Urgent” di Reminders, bab otomatis berbasis AI di Podcasts, dan lirik offline di Apple Music. 
  • Selain itu, terdapat fitur tersembunyi yang memungkinkan layar iPhone berkedip terang saat notifikasi masuk, sebagai alternatif dari kilatan LED kamera. 
  • Fitur ini dapat diaktifkan melalui menu Accessibility dan memberi opsi kilatan LED, layar, atau keduanya, sehingga membantu pengguna agar tidak melewatkan peringatan penting.


TRIBUNNEWS.COM - Apple resmi merilis iOS 26.2 dengan sejumlah pembaruan untuk aplikasi bawaan. 

Selain fitur yang sudah diumumkan, pembaruan ini juga menyimpan satu fitur baru yang cukup tersembunyi, namun berguna agar pengguna tidak melewatkan notifikasi. 

Informasi ini dilaporkan oleh 9to5Mac.

Dalam laporan 9to5Mac, iOS 26.2 disebut membawa berbagai peningkatan, seperti alarm “Urgent” di Reminders, bab otomatis berbasis AI di Apple Podcasts, perubahan tampilan Apple News, hingga lirik offline di Apple Music.

Namun, jika pengguna membuka menu pengaturan lebih dalam, ada fitur tambahan khusus untuk notifikasi. 

Apple kini memungkinkan layar iPhone berkedip terang saat notifikasi masuk.

Sebelumnya, iOS sudah lama menyediakan opsi kilatan lampu LED kamera belakang ketika ada notifikasi. 

Fitur ini banyak digunakan sebagai alat bantu aksesibilitas, terutama bagi pengguna dengan gangguan pendengaran.

Di iOS 26.2, Apple menambahkan opsi baru yang berbeda, yaitu kilatan langsung dari layar iPhone

Artinya, saat notifikasi masuk, layar akan menyala terang sejenak sebelum kembali ke tingkat kecerahan normal.

Menurut 9to5Mac, fitur ini bisa diaktifkan melalui menu Settings → Accessibility → Audio & Visual → Flash for Alerts. 

Baca juga: iOS 26.2 Segera Dirilis, Hadirkan 8 Fitur Baru untuk iPhone

Di sana, pengguna bisa memilih tiga opsi: LED Flash, Screen, atau Both jika ingin efek maksimal.

Efek kilatan layar ini akan terasa lebih jelas, terutama ketika fitur always-on display tidak aktif. 

Bagi pengguna yang tidak memakai Apple Watch dan tidak menerima notifikasi lewat getaran di pergelangan tangan, fitur ini bisa menjadi alternatif yang membantu.

Meski tidak semua pengguna membutuhkannya, kehadiran kilatan layar untuk notifikasi di iOS 26.2 menambah pilihan baru agar peringatan penting tidak terlewat.

(Tribunnews.com/Widya)

Tags:
iOS
iPhone
Apple
