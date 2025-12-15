Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Penipuan Online Merajalela di E-commerce, Pakar Siber: Pengelola Tak Serius Berantas

Toko-toko yang melakukan penipuan yang sudah dilaporkan pengelola platform e-commerce, tapi belum dihapus tuntas atau diblokir.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: willy Widianto
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Penipuan Online Merajalela di E-commerce, Pakar Siber: Pengelola Tak Serius Berantas
Istimewa
WASPADAI PENIPUAN ONLINE - Aksi penipuan di aplikasi e commerce belakangan kian marak. Modusnya dengan berpura-pura menjadi pelapak menjual barang-barang tertentu, bahkan review bintang lima dimanipulasi sehingga konsumen percaya. 
Ringkasan Berita:
  • Modus penipuan di toko online yang kini marak adalah berpura-pura menjadi pelapak menjual barang-barang tertentu, sehingga konsumen percaya.
  • Toko-toko yang melakukan penipuan yang sudah dilaporkan pengelola platform e-commerce, tapi belum dihapus tuntas atau diblokir dari platform dan kun toko mereka masih bisa diakses.


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi penipuan di aplikasi e commerce belakangan kian marak. Salah satu modusnya adalah berpura-pura menjadi pelapak menjual barang-barang tertentu, bahkan review bintang lima dimanipulasi sehingga konsumen percaya.

Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya menyayangkan banyaknya pelapak penipu di toko e commerce yang merajalela.

"Nah itu dia. E commercenya kelihatannya kurang serius menghandle masalah ini. Dan kelihatannya adem-adem saja tidak kahawatir banyak toko penipu di platformnya. Ini terlihat dari merajalelanya toko-toko penipu menjalankan aksinya," kata Alfons kepada Tribunnews, Senin(15/12/2025).

Alfons sempat memantau beberapa e-commerce dan terkejut menemukan banyak akun-akun pelapak penipuan digital.

Salah satu modusnya adalah si penipu merespons pembeli atau konsumen dengan ramah seolah dia benar-benar penjual resmi. Setelah itu ia mengirimkan tautan yang sebenarnya adalah phishing.

Namun sudah banyak pelapak atau toko-toko yang melakukan penipuan yang sudah dilaporkan pengelola platform e-commerce, tapi belum dihapus tuntas atau diblokir dari platform dan masih bisa diakses.

Padahal semestinya lanjut Alfons, setiap usaha pengambilalihan akun dan pemalsuan akun yang dibajak untuk menipu ini ditindak dengan serius. Diidentifikasi siapa pelakunya. 

Rekomendasi Untuk Anda

"Data IP dan identitas pengakses ada kok di platform e commerce. Harusnya ini dikumpulkan dan diberikan kepihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti," ujar Alfons.

Baca juga: Markas Sindikat Penipuan Online di Lampung Digerebek, 27 WN China Ditangkap

Alfons juga memberikan wanti-wanti kepada konsumen atau pembeli di platform e commerce agar tidak menjadi korban penipuan digital. Memang, secara kasat mata sulit dibedakan antara akun pelapak resmi dan akun pelapak penipu.

"Intinya jangan pernah klik tautan apapun yang diberikan tanpa mengetahui dengan pasti keamanan tautan. Walaupun diberikan oleh pihak terpercaya seperti toko penjual e commerce," ujar Alfons.

Seleb

Dilaporkan Dugaan Perzinaan, Inara Rusli dan Insan Sudah Dijadwalkan untuk Diperiksa

Seleb

Nikita Mirzani Tempuh Kasasi, Hotman Paris Bandingkan Sikap sang Artis dengan Dirinya di Persidangan

Nasional

Terdakwa Tian Bahtiar Drop di Persidangan, Hakim Tunda Sidang, Singgung Pesan Mahfud MD

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
penipuan
eCommerce
toko online
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak

Baca Juga

Update Kasus Penipuan WO Ayu Puspita: Korban Bisa Mengadu ke Posko Aduan Polda Metro

Update Kasus Penipuan WO Ayu Puspita: Korban Bisa Mengadu ke Posko Aduan Polda Metro

SEDANG TRENDING: Rumor Winter-Jungkook hingga Tragedi Terra Drone

SEDANG TRENDING: Rumor Winter-Jungkook hingga Tragedi Terra Drone

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas