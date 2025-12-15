Samsung Dikabarkan Siap Rilis Tiga Ponsel Galaxy A Series Baru Awal Tahun 2026, Ini Bocorannya

Ringkasan Berita: Samsung dikabarkan akan merilis tiga ponsel pintar Galaxy A Series baru pada awal tahun 2026

Adapun ponsel baru yang siap diperkenalkan Samsung yakni Galaxy A57, Galaxy A37, dan Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A Series menjadi smartphone dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

TRIBUNNEWS.COM – Samsung diperkirakan akan memperkenalkan tiga smartphone A series baru pada awal tahun 2026.

Menurut bocoran terbaru, ketiga ponsel pintar tersebut masing-masing yakni Galaxy A57, Galaxy A37, dan Galaxy A07 5G.

Samsung A series sendiri merupakan jajaran ponsel pintar yang menawarkan keseimbangan antara harga yang terjangkau dan fitur modern, ditujukan untuk pengguna yang mencari fungsionalitas untuk kebutuhan sehari-hari.

Seri ini mencakup berbagai model dari kelas entri-level hingga menengah, dengan angka yang lebih tinggi biasanya menunjukkan spesifikasi yang lebih canggih.

Model dalam seri ini memiliki keunggulan dari segi layar yang bagus, kamera yang mumpuni, dan baterai yang tahan lama.

Lantas, ponsel pintar Galaxy A series apa saja yang akan dirilis Samsung pada awal tahun 2026?

Baca juga: 5 Rekomendasi Ponsel Lipat Terbaik di Tahun 2025: Samsung dan Huawei Mendominasi

Daftar ponsel pintar

Rekomendasi Untuk Anda

Dikutip dari Gizmochina, berikut tiga ponsel pintar Galaxy A series baru yang akan dirilis Samsung:

Galaxy A57 dikabarkan akan ditenagai oleh chipset Exynos 1680 yang akan datang yang dipasangkan dengan GPU Samsung Xclipse 550.

Ini menandai pergeseran ke arah platform kelas menengah yang lebih baru, meskipun Samsung belum secara resmi memperkenalkan prosesor tersebut.

Ponsel ini diperkirakan akan menjalankan sistem operasi berbasis Android 16 mengikuti arah perangkat lunak yang terlihat di seluruh portofolio Samsung saat ini.

Meskipun spesifikasi lainnya masih belum dikonfirmasi, bocoran menunjukkan bahwa perusahaan bermaksud untuk memasarkan A57 lebih awal daripada A56, dengan estimasi bulan Februari 2026 menjadi waktu peluncurannya.

2. Samsung Galaxy A37 5G

Galaxy A37 mungkin juga akan diluncurkan lebih awal pada bulan Februari bersamaan dengan ponsel pintar seri Galaxy A57.

Menurut bocoran tersebut, perangkat ini akan menampilkan chipset Exynos 1480 bersama dengan GPU Xclipse 530, kombinasi yang sama yang digunakan di beberapa perangkat Samsung kelas menengah tahun ini.

Galaxy A37 diperkirakan juga akan menjalankan sistem operasi berbasis Android 16.

Baca juga: Ikuti Jejak Huawei dan Samsung, Xiaomi Dikabarkan akan Rilis Ponsel Lipat Tiga? Cek Faktanya di Sini

3. Samsung Galaxy A07 5G

Mendahului model kelas menengah, Galaxy A07 5G bisa menjadi yang pertama hadir, dengan peluncuran yang diperkirakan akan terjadi akhir bulan ini atau awal Januari 2026.

Ini menyusul peluncuran Galaxy A07 4G, yang masuk ke India lebih awal.

Spesifikasi perangkat keras untuk varian 5G baru ini belum muncul, tetapi diposisikan sebagai penawaran hemat dan mungkin akan menjadi ponsel 5G Samsung yang paling terjangkau di awal tahun 2026.

(Tribunnews.com/David Adi)