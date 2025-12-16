Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
GADGET

Pengguna iPhone 12 di Australia Disarankan Segera Update iOS 26.2, Ini Alasannya

Apple meminta pengguna iPhone 12 di Australia memperbarui iOS 26.2 demi mencegah gangguan panggilan darurat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Pengguna iPhone 12 di Australia Disarankan Segera Update iOS 26.2, Ini Alasannya
cnet.com
IPHONE 12 - iPhone 12 Mini dan iPhone 12 Pro. Apple meminta pengguna iPhone 12 di Australia memperbarui iOS 26.2 demi mencegah gangguan panggilan darurat. 

Ringkasan Berita:
  1. Apple meminta pengguna iPhone 12 di Australia memperbarui ke iOS 26.2 karena ada risiko gangguan panggilan darurat ke nomor 000.
  2. Masalah terjadi saat jaringan utama tidak tersedia, sehingga ponsel lama gagal tersambung ke jaringan alternatif.
  3. Apple menegaskan iOS 26.2 sudah menambahkan dukungan teknis untuk mencegah masalah serupa terulang.

TRIBUNNEWS.COM - Apple meminta pengguna iPhone 12 di Australia untuk segera memperbarui perangkat mereka ke iOS 26.2. 

Imbauan ini disampaikan Apple melalui dokumen dukungan resmi yang dikutip oleh MacRumors.

Menurut laporan MacRumors, Apple mengungkap adanya gangguan teknis yang sempat terjadi di Australia

Gangguan tersebut membuat sebagian ponsel lawas tidak bisa melakukan panggilan darurat ke nomor 000, terutama saat jaringan utama tidak tersedia meski jaringan alternatif sebenarnya ada.

Apple menyebut kejadian ini jarang terjadi, namun tetap berpotensi terulang. 

Dalam kondisi tersebut, beberapa ponsel lama bisa mengalami kesulitan menghubungi layanan darurat melalui jaringan lain yang seharusnya bisa digunakan.

Rekomendasi Untuk Anda

Masalah ini dilaporkan berdampak pada pengguna di wilayah regional Australia

Mereka gagal tersambung ke layanan darurat ketika jaringan utama tidak aktif. 

Apple juga menyatakan bahwa operator seluler setempat sudah mengambil langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Khusus untuk pengguna iPhone 12, Apple menjelaskan bahwa pembaruan iOS 26.2 yang dirilis pekan lalu telah menambahkan dukungan teknis untuk menghadapi situasi tersebut. 

Meski tidak dijelaskan secara detail, pembaruan ini disebut penting untuk memastikan panggilan darurat tetap bisa dilakukan.

Baca juga: iOS 26.2 Bawa Cara Baru Tampilkan Notifikasi Lewat Kilatan Layar iPhone

Apple menegaskan bahwa iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, serta iPhone 13 dan model yang lebih baru tidak terdampak oleh masalah ini. 

Sementara itu, jika nantinya ditemukan model iPhone lain yang ikut terpengaruh, Apple menyatakan pengguna akan mendapatkan informasi lanjutan langsung dari operator seluler.

Bagi pengguna iPhone 12 yang belum memperbarui sistem, Apple menyarankan untuk membuka Settings, lalu masuk ke General dan memilih Software Update untuk memasang iOS 26.2 secepatnya.

Informasi ini bersumber dari laporan MacRumors, yang mengutip dokumen dukungan resmi Apple terkait gangguan panggilan darurat di Australia.

(Tribunnews.com/Widya)

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Seleb

Atalia Praratya Berduka di Tengah Proses Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Tercinta Meninggal Dunia

Seleb

Nikita Mirzani Tempuh Kasasi, Hotman Paris Bandingkan Sikap sang Artis dengan Dirinya di Persidangan

Tags:
iPhone 12
iPhone
Australia
iOS
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas