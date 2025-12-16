Pengguna iPhone 12 di Australia Disarankan Segera Update iOS 26.2, Ini Alasannya

Ringkasan Berita: Apple meminta pengguna iPhone 12 di Australia memperbarui ke iOS 26.2 karena ada risiko gangguan panggilan darurat ke nomor 000. Masalah terjadi saat jaringan utama tidak tersedia, sehingga ponsel lama gagal tersambung ke jaringan alternatif. Apple menegaskan iOS 26.2 sudah menambahkan dukungan teknis untuk mencegah masalah serupa terulang.

TRIBUNNEWS.COM - Apple meminta pengguna iPhone 12 di Australia untuk segera memperbarui perangkat mereka ke iOS 26.2.

Imbauan ini disampaikan Apple melalui dokumen dukungan resmi yang dikutip oleh MacRumors.

Menurut laporan MacRumors, Apple mengungkap adanya gangguan teknis yang sempat terjadi di Australia.

Gangguan tersebut membuat sebagian ponsel lawas tidak bisa melakukan panggilan darurat ke nomor 000, terutama saat jaringan utama tidak tersedia meski jaringan alternatif sebenarnya ada.

Apple menyebut kejadian ini jarang terjadi, namun tetap berpotensi terulang.

Dalam kondisi tersebut, beberapa ponsel lama bisa mengalami kesulitan menghubungi layanan darurat melalui jaringan lain yang seharusnya bisa digunakan.

Masalah ini dilaporkan berdampak pada pengguna di wilayah regional Australia.

Mereka gagal tersambung ke layanan darurat ketika jaringan utama tidak aktif.

Apple juga menyatakan bahwa operator seluler setempat sudah mengambil langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Khusus untuk pengguna iPhone 12, Apple menjelaskan bahwa pembaruan iOS 26.2 yang dirilis pekan lalu telah menambahkan dukungan teknis untuk menghadapi situasi tersebut.

Meski tidak dijelaskan secara detail, pembaruan ini disebut penting untuk memastikan panggilan darurat tetap bisa dilakukan.

Apple menegaskan bahwa iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, serta iPhone 13 dan model yang lebih baru tidak terdampak oleh masalah ini.

Sementara itu, jika nantinya ditemukan model iPhone lain yang ikut terpengaruh, Apple menyatakan pengguna akan mendapatkan informasi lanjutan langsung dari operator seluler.

Bagi pengguna iPhone 12 yang belum memperbarui sistem, Apple menyarankan untuk membuka Settings, lalu masuk ke General dan memilih Software Update untuk memasang iOS 26.2 secepatnya.

Informasi ini bersumber dari laporan MacRumors, yang mengutip dokumen dukungan resmi Apple terkait gangguan panggilan darurat di Australia.

(Tribunnews.com/Widya)