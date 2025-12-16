Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Penggunaan Sistem Manajemen Basis Data Relasional Membutuhkan Sertifikasi

Postgres dinilai sebagai solusi andal karena mampu menghadirkan tingkat keamanan dan stabilitas sistem yang tinggi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Penggunaan Sistem Manajemen Basis Data Relasional Membutuhkan Sertifikasi
(Ho/Campus League)
PERLU SDM MUMPUNI - CEO PT OSPX Inovasi Teknologi, Julyanto Sutandang. Pengelolaan basis data pada sistem-sistem penting membutuhkan tenaga profesional yang benar-benar memahami tanggung jawabnya. 
Ringkasan Berita:
  • Penggunaan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) Postgres pada sistem bermisi kritis terus menunjukkan peningkatan, terutama di sektor perbankan dan dunia usaha.
  • Selain unggul dari sisi keamanan, stabilitas, dan efisiensi biaya, penggunaan RDBMS Postgres membutuhkan dukungan SDM kompeten.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penggunaan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) Postgres pada sistem bermisi kritis terus menunjukkan peningkatan, terutama di sektor perbankan dan dunia usaha.

Postgres dinilai sebagai solusi andal karena mampu menghadirkan tingkat keamanan dan stabilitas sistem yang tinggi. Selain itu, penggunaan Postgres juga membantu perusahaan menghindari ketergantungan pada satu vendor tertentu.

Dari sisi biaya, Postgres dinilai lebih efisien dan rasional untuk jangka panjang. Namun demikian, teknologi yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

CEO PT OSPX Inovasi Teknologi, Julyanto Sutandang, menegaskan bahwa pengelolaan basis data pada sistem-sistem penting membutuhkan tenaga profesional yang benar-benar memahami tanggung jawabnya.

“Karena itu, perusahaan membutuhkan acuan yang jelas untuk memastikan pengelolaan Postgres dilakukan oleh SDM yang terlatih dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sertifikasi Postgres menjadi kebutuhan nyata bagi dunia usaha di Indonesia.

Rekomendasi Untuk Anda

Sertifikasi ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi perusahaan maupun seluruh pihak yang menggunakan Postgres dalam operasional bisnisnya.

"Sertifikasi tersebut berfungsi sebagai alat ukur kemampuan bagi para profesional IT, sekaligus memberikan rasa aman bagi perusahaan dalam mengelola sistem basis data yang krusial," katanya.

Baca juga: Microsoft Hentikan Layanan Cloud untuk Militer Israel, Data Pribadi Warga Palestina Diawasi Ilegal

Bagi para profesional, sertifikasi menjadi bentuk pengakuan atas kompetensi sekaligus nilai tambah dalam pengembangan karier.

Sementara bagi perusahaan, sertifikasi menghadirkan kepastian bahwa sistem penting mereka dikelola oleh tenaga yang kompeten, andal, dan berpengalaman.

Saat ini, tersedia tiga jenjang sertifikasi yang dapat diikuti, yakni Community, Associate, dan Professional. Setiap tingkatan dirancang untuk menyesuaikan kemampuan serta pengalaman peserta, sehingga kompetensi dapat dinilai secara bertahap dan objektif.

Sebagai sertifikasi tingkat awal, level Community bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh siapa saja tanpa biaya. Sertifikasi ini juga menjadi pintu masuk untuk mengikuti jenjang lanjutan.

"Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat elektronik sebagai bukti keahlian, sehingga memudahkan perusahaan dalam menilai kompetensi profesional yang mengelola sistem mereka," katanya.

 

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
RDBMS
Sistem Manajemen Basis Data
sertifikasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak

Baca Juga

50 Pelaku UMKM Cirebon Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi BNSP untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional

50 Pelaku UMKM Cirebon Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi BNSP untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Sertifikasi Kompetensi Penting untuk Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi

Sertifikasi Kompetensi Penting untuk Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas