Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini, Kamis 18 Desember 2025, Dapatkan Hadiahnya Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Para pemain Free Fire (FF) dapat menukar kode redeem terbaru hari ini, Kamis (18/12/2025).

Kumpulan kode redeem bisa ditukar dengan berbagai hadiah gratis dari Garena yang bisa digunakan ketika bermain FF.

Kode redeem berasal dari bahasa Inggris redeem code, artinya sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik, yang dapat ditukarkan dengan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.

Ada beberapa kode redeem terbaru yang masih aktif untuk diklaim.

Kumpulan kode redeem Free Fire diklaim di laman reward.ff.garena.com secara gratis.

Terdapat rewards atau hadiah seperti skins, diamonds, voucher, koin, bundles, dan item-item gratis lainnya.

Jangan lupa cek masa berlaku kode redeem dan servernya sebelum melakukan penukaran.

Kode redeem FF terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.

Kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada Kamis, 18 Desember 2025, dikutip dari mathrubhumi.com:

FV1P9C4J7H5F3SBM

FF11HHGCGK3B

FF11DAKX4WHV

FF11NJN5YS3E

FF1164XNJZ2V

FF119MB3PFA5

FFCMCPSBN9CU

FFMCLJESDTRR

FFMCF8XLVNKC

FFMC2SJLKXSB

FFPLUFBVSLOT

FFTILM659TYL

FFML9KGFS5LM

FFPLUJEHBSVB

FFAC2YXE6RF2

FFGYBGD8H1H4

FFPLZJUDKPTJ

Cara Klaim Kode Redeem FF Secara Online:

Pertama buka laman resmi reward.ff.garena.com. Login ke akun sosial media Facebook, Google, Twitter, atau ID Apple, untuk menautkan akun FF. Kemudian, pilih kode redeem FF yang ingin ditukar. Setelah itu, salin dan tempel kode redeem FF di kolom penukaran kode yang disediakan. Klik link yang diberikan tersebut untuk dapatkan hadiahnya. Jika hadiahnya berhasil diklaim, maka hadiah akan langsung masuk ke akun pemain secara otomatis.

Game Free Fire

Free Fire ini adalah game yang dikembangkan oleh Dots Studio yang diterbitkan Garena.

Permainan Free Fire bisa dimainkan di ponsel Android maupun iOS,

Dikutip dari laman resmi garena.com, game ini sudah ada sejak 2017 lalu.

Game FF merupakan permainan tembak-menembak dengan pemain lain yang saling terhubung secara online.

Pemain FF berusaha menyerang dan juga memenangkan permainan untuk mendapatkan poin kemenangannya.

