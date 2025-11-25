Heboh Kritik Penempelan Stiker Wonderful Indonesia di 17 Taksi London, Ini Kata Menpar Widiyanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kembali menuai kritikan saat mempromosikan Wonderful Indonesia di London, Inggris. Salah satu selebgram bernama Rey Achmad menyoroti aksi Menpar tersebut yang terkesan buang-buang anggaran karena berkunjung hanya untuk meluncurkan 17 unit taksi London yang dipasangi stiker promosi Pariwisata Indonesia.

Dalam video reaksinya, Rey melakukan hitung-hitungan biaya perjalanan rombongan Menpar ke Inggris. Menurutnya, tiket pesawat kelas ekonomi dari Jakarta ke London sudah sekitar Rp 17 juta per orang.

Ia memperkirakan rombongan Menpar setidaknya berisi lima orang dan naik kelas bisnis.

"Masa iya, lima orang dari kementerian, sekelas menteri naik ekonomi? Enggak mungkin pasti naiknya business class. Kelas Bisnis itu kira-kira harganya satu orang PP itu bisa Rp 100 juta nyampe di Inggris," ujarnya seperti dikutip dari Instagram Rey Achmad dikutip, Selasa(25/11/2025).

Selain itu, Rey juga menyinggung biaya konsumsi dan aktivitas rombongan menteri di London. Menurutnya, tidak mungkin mengeluarkan biaya sedikit.

"Mungkin nginapnya di Wisma Kedutaan Besar yang ada di London, nggak bayar. Makannya, masa sekelas menteri makannya di Mcd? Masa sekelas menteri makannya di street food pinggir jalan, enggak mungkin pasti makan di restoran. Dan restorannya itu mahal," jelasnya.

Ia mempertanyakan tujuan kunjungan tersebut jika hanya menempelkan stiker pada 17 unit taksi.

"Dan, itu semua hanya untuk nempelin stiker di taksi. Taksinya cuman 17 biji lagi. Ya kalau nempelin sponsor di jersey-nya Manchester United, di jersey-nya Arsenal. Silakan datang ke stadion nonton. Ini loh nempelin di taksi, stiker, dan katanya udah mencanangkan co branding pariwisata Indonesia 5.0 tapi nyatanya masih mengglorifikasi nempel stiker di taksi," ujarnya.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kemudian buka suara. meluruskan bahwa kunjungannya ke London itu bukan sekadar menempel stiker di taksi. Ia menghadiri acara World Travel Market (WTM) London 2025, ajang pariwisata terbesar di dunia.

"Kami ke London untuk menghadiri World Travel Market (WTM) yang sangat penting bagi industri pariwisata dunia. Kami melibatkan industri pariwisata Indonesia yang terdiri atas industri akomodasi dan biro perjalanan," jawab Widi di kolom komentar video tersebut.

Dikutip dari situs resmi Kemenpar.go.id, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri melakukan kunjungan kerja ke London Inggris, 3-7 November 2025. Selain menghadiri World Travel Market 2025, Menteri Pariwisata juga menuntaskan sejumlah agenda kerja termasuk peluncuran taksi hitam khas London yang berbalut kampanye Wonderful Indonesia: Go Beyond Ordinary. Sebanyak 17 taksi berbalut stiker Go Beyond ordinary ini akan meluncur di jalanan Kota London selama delapan minggu.

Menteri Pariwisata mengatakan, Go Beyond Ordinary menjadi bagian dari inisiatif nasional “Pariwisata Naik Kelas”, yang menempatkan kualitas dan keberlanjutan sebagai inti pengembangan industri. “Kami ingin pertumbuhan pariwisata yang tidak hanya mengejar angka kunjungan, tetapi juga meninggalkan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. That is the essence of Go Beyond Ordinary,” katanya.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini menuturkan bahwa pilar-pilar tersebut memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi berkarakter, berdaya saing global, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

“Keindahan bahari kita bukan hanya tentang laut dan pantai, tetapi tentang kehidupan yang selaras dengan alam. Begitu pula gastronomi dan wellness, semuanya lahir dari filosofi keseimbangan dan penghormatan terhadap budaya,” ujarnya.