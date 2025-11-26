Hotel Lakukan Switch Market Antisipasi Penurunan Okupansi dan Efisiensi Anggaran

Ringkasan Berita: Efisiensi anggaran memukul bisnis perhotelan di Bandung, okupansi tamu turun.

Hotel menempuh berbagai strategi untuk bertahan termasuk menggarap segmen pasar baru.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat sejak awal 2025 memukul industri perhotelan di Kota Bandung dan Garut. Jumlah tamu turun drastis. Aktivitas MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions) berkurang.

Hal serupa juga terjadi di kota-kota lain. Tingkat okupansi hotel bintang di Indonesia di Januari 2025 turun 0,26 persen dan berlanjut di Februari 2025 sebesar 2,24 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai 48,38 persen pada Januari 2025. Secara bulanan capaian tersebut turun 9,68 persen secara bulanan dibanding Desember 2024, tapi secara tahunan naik 1,66 persen.

General Manager Mercure Bandung City Centre Velda Fidelia Nathaniel Kalalo mengatakan efisiensi anggaran ikut berdampak pada Hotel Mercure Bandung City Centre.

Dampak yang paling dirasakan adalah saat bulan Ramadhan hingga memasuki April 2025.

"Januari kita masih sangat survive karena posisinya itu kita sudah punya tabungan dari last year. Februari kita masih survive. Masuk Maret karena itu periode Lebaran juga ya, periode Ramadhan. Ramadhan itu kita slow down," ujarnya.

"Bulan April juga tidak sebagus itu. Juni, Juli masih survive tapi kalau dibilang sesuai dengan target kita jelas nggak begitu ya," kata Velda.

Tren pemulihan signifikan terjadi ketika pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa. "Yang saya merasakan impact-nya itu pada saat pergantian Menteri Keuangan kita, jalan seperti dibuka itu kencang," ujar Velda.

Velda menjelaskan mayoritas pendapatan Hotel Mercure Bandung City Center berasal dari MICE yang berfokus ke segmen bisnis dan profesional.

"Kita 70 persen (pendapatan) coming by MICE. Kalau nggak ada, ya saya nggak bisa apa-apa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah nabung relasi," ujarnya.

Velda optimistis pendapatan hotelnya membaik di 2026 karena ada banyak momen yang bisa dimanfaatkan seperti Ramadhan, Idul Fitri dan Tahun Baru Imlek.

"Di enam bulan pertama first quarter itu, kita lebih banyak yang periode liburnya. Betul, jadi memang nanti first Ramadhan kita kan satu hari sesudah Chinese New Year," ujar Velda.

General Manager Hotel Mercure Garut City Center, Jawa Barat, Winaryo Wasdi juga sempat menceritakan perjuangan ketika mengalami badai efisiensi anggaran yang berdampak kepada bisnis hotel.

Kata Winaryo dirinya tidak terlalu kaget saat menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Karena sudah mengalami hal yang sama ketika Pandemi Covid-19.