Groundbreaking Aston & Harper Cibinong Resmi Dimulai, Pembukaan Ditargetkan 2027

TRIBUNNEWS.COM – Babak baru dalam industri perhotelan Jawa Barat resmi dimulai dengan diselenggarakannya upacara groundbreaking (peletakan batu pertama) untuk Aston Cibinong Resort & Convention Center dan Harper Cibinong - Bogor dalam jaringan hotel milik Archipelago. Acara yang berlangsung pada 26 November 2025 ini menandai dimulainya tahap konstruksi dua properti tersebut, yang dijadwalkan akan dibuka pada 2027.

Dikembangkan oleh PT Grand Wahid Pratama, kedua hotel ini menandai kehadiran jaringan hotel terkemuka di Cibinong, Bogor, dengan lokasi strategis, total 450 kamar, dan fasilitas lengkap yang siap menghadirkan standar baru bagi industri perhotelan di kawasan tersebut.

Aston Cibinong Resort & Convention Center

Hotel berbintang empat ini akan menghadirkan suasana resor dengan pemandangan danau yang menenangkan serta pusat konvensi berskala besar. Menyediakan 232 kamar dan fasilitas utama mencakup grand ballroom berkapasitas hingga 2000 tamu, 23 ruang pertemuan multifungsi, restoran khas dengan cita rasa istimewa, serta kolam renang, gym, dan fasilitas spa.

Harper Cibinong - Bogor

Sebagai hotel berbintang tiga di dalam kompleks yang sama, Harper Cibinong - Bogor melengkapi konsep kawasan ini dengan 218 kamar dan fasilitas ruang pertemuan fokus serta fasilitas lain yang berfokus pada pengalaman menginap modern.

Kehadiran dua hotel ini akan menjadi destinasi utama untuk konferensi perusahaan berskala besar, pernikahan, dan berbagai acara sosial di kawasan Bogor sekitar 7 menit dari pintu tol Citeureup - Jagorawi. Para tamu dapat menikmati desain modern, kamar yang dirancang secara nyaman, serta pengalaman kuliner istimewa dari kedua brand, Aston dan Harper. Saat ini Archipelago International mengoperasikan lebih dari 63 properti Aston Hotels International dan 13 properti Harper di Indonesia dan Amerika Latin.

Prosesi pembunyian sirine

Upacara groundbreaking berlangsung penuh makna, melambangkan kebahagiaan dan harapan akan kesuksesan di masa depan melalui pembunyian sirine secara simbolis. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting yang berperan besar dalam proyek ini, antara lain:

Bapak Sastra Winara, Ketua DRPD Kabupaten Bogor

Bapak Bambam Setia Aji, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor

Bapak Sugiharto Husodo, Direktur Utama PT Grand Wahid Pratama

Bapak Denny Husodo, Direktur PT Grand Wahid Pratama

Bapak Heru Purwono, Direktur Archipelago International

Bapak Winston Hanes, Senior Vice President Operations, Archipelago International

John Flood, CEO Archipelago International selaku pengelola properti, menyampaikan rasa antusiasnya, “Peresmian proyek pembangunan Aston Cibinong dan Harper Cibinong menandai tonggak penting yang dengan bangga kami rayakan. Usaha baru ini merupakan perwujudan langsung dari misi kami untuk menciptakan dan mengoperasikan properti kelas dunia yang dapat dibanggakan oleh pelanggan kami, sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pariwisata yang menjanjikan di seluruh Cibinong - Bogor. Pengalaman resor sejati dan pusat konvensi ini segera menjadi aset yang luar biasa bagi portofolio kami di wilayah yang indah ini.”

Kamar Suite Aston Cibinong Resort & Convention Center.

Tonggak bersejarah ini mencerminkan visi bersama dan dedikasi seluruh tim di balik Aston Cibinong Resort & Convention Center dan Harper Cibinong - Bogor. Seiring dimulainya pembangunan, proyek ini semakin dekat menuju pembukaannya — menghadirkan tingkat kenyamanan dan keramahan yang tak tertandingi bagi para tamu.

