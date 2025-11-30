50 Kota Terbaik untuk Rayakan Natal: Kunjungi Kota Tua di Praha, Ada Festival Es dan Salju di Harbin

Ringkasan Berita: Anda bisa mencari tempat mana yang akan dikunjungi untuk merayakan Natal.

Terdapat 50 kota di dunia yang cocok dikunjungi untuk merayakan Natal.

Kota Tua dan Alun-alun Wenceslas di Praha menjadi tuan rumah pasar-pasar menawan dengan latar belakang sejarah yang dramatis.

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa orang akan merayakan Natal dengan melakukan liburan.

Pada bulan Desember, Anda bisa mencari tempat yang akan dikunjungi untuk merayakan Natal.

Sebagian orang mendambakan kenyamanan Natal tradisional di rumah.

Namun, ada juga yang menyukai lampu-lampu yang berkelap-kelip dan aroma-aroma yang familiar.

Kota Terbaik untuk Rayakan Natal

Simak 50 kota di dunia yang cocok dikunjungi untuk merayakan Natal, dilansir laman kida.co:

Nuremberg, Jerman: Rumah bagi Christkindlesmarkt yang ikonis. Nikmati pasar-pasar klasik di Jerman. Wina, Austria: Keanggunan kekaisaran mendefinisikan pasar Wina, dengan latar belakang seperti Istana Schönbrunn. Strasbourg, Prancis: “Ibu Kota Natal,” dengan pasar-pasar tersebar di distrik La Petite France yang indah. Tallinn, Estonia: Permata tersembunyi dengan pasar di Alun-alun Tua abad pertengahan yang menakjubkan. Basel, Swiss: Pasar yang canggih dan tidak terlalu ramai dengan latar belakang katedral yang indah. Kopenhagen, Denmark: Taman Tivoli berubah menjadi negeri ajaib yang meriah dengan wahana dan pasar. Praha, Republik Ceko: Kota Tua dan Alun-alun Wenceslas menjadi tuan rumah pasar-pasar menawan dengan latar belakang sejarah yang dramatis. Colmar, Prancis: Versi Strasbourg yang lebih kecil dan seperti dalam buku cerita, dengan kanal dan rumah-rumah berbahan kayu. Dresden, Jerman: Rumah bagi salah satu pasar Natal tertua di Jerman, Striezelmarkt. Manchester, Inggris: Suasana pasar Natal yang modern dan semarak tersebar di seluruh alun-alun kota. Rovaniemi, Laplandia Finlandia: Kampung halaman resmi Sinterklas. Kota Quebec, Kanada: Kota tua berbatunya terasa seperti bola salju Natal. Reykjavik, Islandia: Lokasi utama untuk berburu Cahaya Utara dalam kegelapan yang hampir konstan. Hallstatt, Austria: Sebuah desa Alpen yang sangat indah di tepi danau, menawarkan Natal bersalju yang tenang dan sempurna. Tromsø, Norwegia: Destinasi Arktik untuk melihat Cahaya Utara dan petualangan musim dingin seperti naik kereta luncur anjing. Harbin, China : Rumah bagi Festival Es dan Salju terbesar dan paling spektakuler di dunia, dibuka pada akhir Desember. Shirakawa-go, Jepang: Situs UNESCO dengan rumah pertanian tradisional Gassho-zukuri yang tertutup salju tebal dan fotogenik. Aspen, AS: Kota resor ski Amerika klasik dan mewah dengan lereng salju halus yang sempurna. Abisko, Swedia: Destinasi utama untuk langit cerah guna melihat Aurora Borealis, dengan pengalaman Hotel Es yang unik di dekatnya. Zermatt, Swiss: Desa Alpen bebas mobil dengan pemandangan Matterhorn yang menakjubkan dan tempat ski yang luar biasa. Sydney, Australia : Hari Natal di Pantai Bondi merupakan pengalaman khas Australia. Cape Town, Afrika Selatan: Sempurna untuk braai (barbekyu) Natal setelah mendaki Table Mountain. Singapura: Sebuah tontonan pertunjukan cahaya luar biasa dan acara meriah di resor kelas dunia. Rio de Janeiro, Brasil: Rayakan dengan pohon terapung besar di Lagoa dan kembang api meriah. Siem Reap, Kamboja: Alternatif yang hangat dan kaya budaya untuk menjelajahi kuil Angkor Wat. Auckland, Selandia Baru : Nikmati Natal musim panas khas kiwi dengan hari-hari panjang yang cocok untuk berlayar di Teluk Hauraki atau piknik di pantai. Miami, AS: Nikmati dekorasi art deco yang meriah di South Beach dan suasana liburan tropis yang semarak. Fuerteventura, Kepulauan Canary, Spanyol: Matahari musim dingin Eropa dengan pantai-pantai yang menakjubkan dan suasana pesta yang santai. Bali, Indonesia: Pelarian spiritual dan hangat dengan makan malam meriah di resor tepi pantai yang mewah. Phuket, Thailand: Natal ala pulau dengan pesta pantai dan pemandangan pantai yang menakjubkan. Kota New York, AS: Natal urban terbaik dengan Pohon Rockefeller Center dan jendela liburan. Tokyo, Jepang: Sebuah tontonan iluminasi dan taman hiburan yang meriah dan modern. London, Inggris: Pertunjukan cahaya legendaris di Oxford Street dan Winter Wonderland yang megah di Hyde Park. Seoul, Korea Selatan: Perpaduan teknologi tinggi antara lampu pesta, perbelanjaan, dan seluncur es di dalam kota. Dubai, UEA: Tontonan gemerlap di cuaca hangat dengan mal-mal yang dihias luar biasa dan makan siang mewah di hotel. Shanghai, Cina: Bund dan Jalan Nanjing diterangi dengan tampilan cahaya yang memukau dan futuristik. Paris, Prancis: Champs-Élysées berkilauan dengan lampu, dan etalase toko serba ada yang legendaris. Hong Kong: Symphony of Lights diperkuat dengan tema-tema meriah, dan gedung pencakar langit Victoria Harbour menciptakan latar belakang yang menakjubkan. Berlin, Jerman: Suasana lampu-lampu pesta yang lebih modern dan unik dengan banyak pasar dan atraksi. Toronto, Kanada: Pasar Natal di Distillery District menjadi sorotan, dan inti kota bersinar terang. Cusco, Peru: Perpaduan indah tradisi Katolik dan adat Andes dalam suasana yang menakjubkan. Beijing, Tiongkok: Nikmati pemandangan mal yang memukau, lampu-lampu meriah di Sanlitun, serta sentuhan Tiongkok modern yang unik pada hari libur. Roma, Italia: Rayakan Natal bersama Paus di Lapangan Santo Petrus dan saksikan adegan kelahiran Yesus yang menakjubkan (presepi) yang ditampilkan di seluruh Kota Abadi. Valletta, Malta: Alternatif Eropa yang cerah dan bersejarah dengan prosesi yang sangat religius. San Miguel de Allende, Meksiko: Prosesi Posadas yang berwarna-warni menerangi jalan-jalan kota yang menakjubkan. Edinburgh, Skotlandia: Rayakan Hogmanay (Tahun Baru) dengan pesta jalanan besar-besaran yang terkenal di dunia. Bruges, Belgia: Latar belakang negeri dongeng abad pertengahan di mana Natal terasa abadi, lengkap dengan arena seluncur es di alun-alun utama dan jalan-jalan berbatu yang diterangi lampu-lampu peri. Riga, Latvia: Mengklaim sebagai rumah bagi pohon Natal pertama yang dihias, dengan pasar Kota Tua yang menawan. Adelaide, Australia: Untuk sentuhan unik, saksikan “Christmas Pageant,” parade besar yang diadakan pada bulan November untuk menandai dimulainya musim perayaan. Leavenworth, AS: Sebuah desa bergaya Bavaria di Pegunungan Cascade yang sepenuhnya berkomitmen pada Natal bertema pegunungan Alpen.

Cara Membuat Liburan Natal Tidak Terlalu Stres

Dikutip dari laman almosttheweekend, berikut cara agar liburan lebih menyenangkan dan Anda tidak terlalu stres:

1. Tentukan apa yang penting bagi Anda;

2. Mulailah dengan melakukan satu hal untuk membuat Anda merasakan suasana Natal;

3. Hindari hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan;

4. Buatlah daftar Natal berisi hal-hal yang ingin Anda lakukan;

5. Rencanakan Natal lebih awal, sehingga Anda benar-benar dapat menikmati bulan Desember;

6. Delegasikan Natal di mana pun Anda bisa;

7. Anda tidak perlu melakukan semua dekorasi Natal sekaligus;

8. Ubah pembungkusan kado Natal menjadi pengalaman yang menyenangkan;

9. Pikirkan orang lain di Natal ini;

10. Lepaskan gagasan tentang Natal yang sempurna.

