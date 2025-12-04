Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Knowledge Economic City dan Archipelago Bentuk Perusahaan Manajemen Hotel Baru di Madinah

Knowledge Economic City dan Archipelago menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan hotel baru di Madinah, Arab Saudi

Knowledge Economic City dan Archipelago Bentuk Perusahaan Manajemen Hotel Baru di Madinah
Archipelago
KEC & ARCHIPELAGO -Knowledge Economic City dan Archipelago menandatangani perjanjian kerjasama strategis bersejarah di Madinah, Arab Saudi untuk pendirian perusahaan manajemen perhotelan baru, merek hotel yang berfokus pada Saudi, dan proyek pertama dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. 

TRIBUNNEWS.COM - Knowledge Economic City (KEC), pengembang kawasan terpadu terkemuka yang telah tercatat di bursa, resmi menandatangani kerja sama dengan Archipelago untuk membentuk perusahaan manajemen hotel baru berbasis di Madinah.

Dalam kerja sama ini, kedua perusahaan memiliki porsi kepemilikan yang sama. Kerja sama ini akan fokus pada pengelolaan hotel, pengembangan merek hotel khas Saudi, serta pembangunan proyek perhotelan pertama KEC di Madinah sebagai bagian dari rencana KEC memperluas bisnisnya di sektor perhotelan di Arab Saudi.

Kemitraan untuk Perkuat Pengembangan Kawasan

KEC menjelaskan bahwa kemitraan ini merupakan strategi untuk memperkuat posisinya sebagai pengembang kawasan yang mampu menghadirkan nilai ekonomi jangka panjang. Perusahaan hasil joint venture tersebut nantinya akan mengelola hotel dan aset hospitality di kawasan KEC di Madinah, dengan peluang memperluas jangkauan ke kota-kota lain di Arab Saudi.

Proyek Perdana: Pembangunan Hotel 2.500 Kamar di Madinah

Proyek pertama dari kerja sama ini adalah pembangunan hotel dengan 2.500 kamar, menjadikannya salah satu pengembangan hotel terbesar yang pernah dilakukan KEC dan salah satu proyek perhotelan baru paling signifikan di Arab Saudi. Hotel ini juga akan menjadi tempat peluncuran merek hotel baru asal Saudi yang terinspirasi dari budaya dan identitas Madinah.

Merek tersebut dirancang agar dapat berkembang secara nasional melalui model manajemen maupun waralaba. Pengelolaan hotel ini akan mengutamakan efisiensi operasional dan optimalisasi aset, sekaligus membuka peluang kerja bagi tenaga lokal di berbagai bidang operasional perhotelan.(*)

Archipelago Hadirkan Hotel Neo+ Airport Jakarta, Hanya 10 Menit dari Bandara Soekarno-Hatta

Tags:
Archipelago
Knowledge Economic City (KEC)
Madinah
