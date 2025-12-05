Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Chef Vindex Tengker Sebut Kompetisi Masak Antar Pelajar Tata Boga Nasional Jadi Ujian Mental

Celebrity Chef Vindex Tengker menyebut grand final pencarian bakat masak terbesar antar-pelajar SMK Tata Boga tingkat nasional.

Penulis: Willem Jonata
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Chef Vindex Tengker Sebut Kompetisi Masak Antar Pelajar Tata Boga Nasional Jadi Ujian Mental
Tangkap layar akun Instagram @chef_vindex_tengker
KOMPETISI MASAK - Chef Vindex Tengker jadi juri ajang pencarian bakat makan antar-pelajar SMK Tata Boga tingkat nasional, Koki Muda 2025. Bukan hanya adu resep, ajang ini menurut dia, ujian mental dan konsistensi peserta. 

Ringkasan Berita:
  • Pencarian bakat masak terbesar antar-pelajar SMK Tata Boga tingkat nasional, Koki Muda 2025 disebut miniatur kerasnya dapur profesional.
  • Momen grand final melampaui sekadar kemampuan teknis memasak.
  • Penilaian para juri pun tak hanya fokus pada kelezatan, namun juga pada filosofi di balik piring yang disajikan.
  • Chef Vindex Tengker Sebut Kompetisi Masak Antar Pelajar Tata Boga Nasional Jadi Ujian Mental.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Celebrity Chef Vindex Tengker menyebut grand final pencarian bakat masak terbesar antar-pelajar SMK Tata Boga tingkat nasional, Koki Muda 2025, di Yogyakarta, adalah ujian mental dan konsistensi, sebuah miniatur dari kerasnya dapur profesional.

Setelah menjaring 675 tim peserta dari 45 sekolah di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, hanya 9 tim terbaik yang berhak memperebutkan gelar juara.

Bukan hanya adu resep, sembilan tim ini juga diuji ketahanan mentalnya oleh formasi juri papan atas, termasuk Chef Vindex Tengker, Chef Ronald Tokilov, Chef Rafael Triloko, dan Chef Ilham.

Chef Vindex Tengker, yang kini menjabat Vice President Association of Culinary Professionals Indonesia, menegaskan bahwa grand final ini jauh melampaui sekadar kemampuan teknis memasak.

“Babak grand final bukan hanya ajang memperebutkan gelar juara, tetapi ujian mental dan konsistensi. Di dapur profesional, tekanan, waktu, dan emosi selalu berpacu,” ujar Chef Vindex.

Sebagai juri, ia menekankan bahwa seorang chef sejati harus mampu mempertahankan kualitas dan kreativitas meskipun berada di bawah tekanan waktu yang mencekik dan emosi yang bergejolak.

“Siapa pun yang mampu tetap kreatif, akurat, dan fokus dalam situasi seperti itu, dialah yang benar-benar layak menyandang gelar juara,” tegasnya.

Penilaian para juri pun tak hanya fokus pada kelezatan, namun juga pada filosofi di balik piring yang disajikan.

Chef Rafael Triloko menambahkan, tim juri ingin melihat identitas seorang chef tercermin dalam tiap elemen hidangan.

"Di ajang ini kami ingin melihat lebih dari sekadar kemampuan memasak enak. Mulai dari teknik yang kuat, rasa yang matang, hingga kemampuan finalis menceritakan kisah kuliner Nusantara melalui masakan mereka," paparnya.

Sementara itu, Chef Ronald Tokilov sejak awal mengaku penasaran melihat bagaimana finalis memanfaatkan rempah dan bahan secara tepat, yang menurutnya sangat menentukan hasil akhir hidangan.

Ajang yang diselenggarakan oleh Koepoe Koepoe ini, yang telah eksis lebih dari 75 tahun, memang didedikasikan untuk menyalakan semangat generasi baru kuliner Indonesia.

Linus Ligo, COO PT Anggana Catur Prima, menuturkan pihaknya percaya bahwa kuliner Indonesia akan terus berkembang jika talenta muda diberikan panggung untuk berkarya.

“Kami ingin menyalakan semangat generasi baru untuk mencintai dan mengangkat hidangan Nusantara ke level berikutnya,” tutup Linus Ligo, optimis bahwa para finalis adalah wajah masa depan kuliner Indonesia.

Baca juga: Tips Memilih Daging yang Tepat Agar Masakan Lebih Nikmat Ala Chef Vindex Tengker

Setelah melalui "pertarungan" yang disebut Chef Vindex sebagai ujian mental sesungguhnya, berikut adalah daftar tim yang berhasil membuktikan diri layak menjadi juara:

Juara 1: Sinta Mira Yusrina & Encender Rico felicidad S (SMKN 9 Bandung)

Juara 2: Raffi Rizki Santoso & Azra Nadhira (SMK Pariwisata Telkom Bandung)

Juara 3: Afifah Jelang Ramadhani & Vania Aisha Rahman (SMKN 3 Purworejo)

Nasional

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
kompetisi masak
Chef Vindex
kuliner
