Kolaborasi Pizza Hut x POP MART: Slices of Joy with Molly Hadir di Indonesia, Cek Menu Spesialnya!

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang penghunjung 2025 ini, Pizza Hut Indonesia menambah hangatnya suasana berkumpul bareng keluarga dengan kolaborasi bersama POP Mart lewat campaign “Slices of Joy with Molly”.

MOLLY adalah karakter dan figur ikonik dari POP MART yang dikenal dengan ekspresi percaya diri, imajinasi tanpa batas, serta kepribadian yang ceria.

Melalui kolaborasi ini, Pizza Hut menghadirkan rangkaian menu dan produk Molly dengan warna, desain, dan suasana yang merefleksikan keceriaan, membuatnya terlihat lebih hidup dan dekat dengan para konsumen sambil menyebarkan kebahagiaan menjelang tahun baru.

Dengan nuansa ceria ini, siapapun bisa merayakan hangatnya momen liburan bersama keluarga dan teman, menjadikan pizza bukan sekadar makanan, tetapi juga simbol kehangatan, kebahagiaan, dan cerita di setiap meja makan.

Menu dan Merchandise Eksklusif Edisi “Slices of Joy with Molly”

Berikut daftar menu dengan desain menggemaskan khas Molly yang bisa kamu pesan selama campaign “Slices of Joy with Molly” berlangsung:

1. Pizza Series

Terdapat dua varian untuk Molly’s favorites Pizza Series, yaitu Molly’s Pink Blossom Pizza dan Molly’s Pink Pizza. Dua menu ini merefleksikan sisi dreamy dan feminine Molly, lembut namun percaya diri, seperti ekspresinya yang khas dan penuh karakter dengan warna pink yang menonjol dan menggemaskan.

Molly’s Pink Blossom Pizza adalah Pizza berwarna pink dengan bentuk bunga khas Molly, berpadu dengan pinggiran keju, taburan pink garlic crumble, dan Melty White Sauce yang dapat dicocol untuk sensasi rasa gurih dan creamy. Tersedia dengan berbagai topping favorit: Super Supreme (Beef/Chicken), Meat Lovers (Beef/Chicken), American Favourite, Tuna Melt, Pepperoni, serta varian topping terbaru Cheese Brulee dengan beef short plate dan onion.

Molly’s Pink Pizza adalah Klasik Cheese Stuffed Crust Pizza yang hadir dalam tampilan baru berwarna pink dengan pink crumble, menghadirkan pengalaman visual dan rasa yang playful, dengan pilihan topping andalan seperti Super Supreme, Meat Lovers, American Favourite, Tuna Melt, dan Pepperoni.

2. Pasta Series

Seri pasta spesial ini menghadirkan Molly’s Gyumatcha Spaghetti dan Molly's Cheesy Chicken Fusilli, mencerminkan sisi artistik dan eksperimental Molly, yang selalu ingin mencoba hal baru, memadukan rasa dan warna yang tak biasa, persis seperti Molly yang gemar berpetualang dan berimajinasi.

Molly’s Gyumatcha Spaghetti adalah Paduan spaghetti dengan US beef short plate, saus yakiniku, dan saus matcha butter yang khas. Pengalaman menikmati menu ini semakin unik dengan cara penyajian interaktif: pelanggan menuangkan saus matcha dari sisi piring, bukan dari atas pasta, untuk mendapatkan sensasi rasa yang sempurna di setiap suapan.

Sedangkan Molly's Cheesy Chicken Fusilli adalah Pasta fusilli lembut dengan crispy chicken dan saus keju berwarna pink yang terbuat dari campuran cheddar cheese dan parmesan oregano. Rasa gurih dan creamy-nya menghadirkan kesan playful dan indulgent, khas semangat ceria Molly.

3. Dessert Series

Enggak hanya main course, kamu juga bisa menikmati sajian pencuci mulut khas Molly. Menu Molly’s Musangking Pizza dan Molly’s Musangking Melts menggambarkan jiwa berani dan eksentrik Molly dengan kombinasi durian Musang King yang unik dan mengejutkan, sejalan dengan karakter Molly yang tidak takut tampil berbeda.

Molly’s Musangking Pizza adalah Pizza manis dengan topping durian Musang King, durian purée, keju mozzarella, dan saus custard, menciptakan paduan rasa legit dan creamy yang menggoda.

Sedangkan Molly’s Musangking Melts adalah camilan renyah berbentuk crispy tortilla dengan isian durian Musang King, durian purée, keju mozzarella, dan saus custard, memberikan paduan tekstur renyah dan lembut.

4. Drink Series

Tidak hanya warna pink, warna hijau juga menjadi identitas khas Molly yang diwujudkan melalui seri minuman matcha dengan harmoni rasa manis dan pahit yang menggugah selera.

Ada Mollylicious Matcha Frappe, minuman matcha frappe dingin yang menyegarkan dengan sentuhan whipped cream di atasnya. Kombinasi rasa manis dan creamy menciptakan sensasi lembut di lidah, menghadirkan kenikmatan yang tidak membosankan, sempurna untuk menemani momen santai dan obrolan hangat bersama teman.

Selain itu, ada Mollylicious Matcha Latte dengan matcha ice cubes dan matcha sauce yang menghadirkan cita rasa matcha khas dalam setiap tegukan. Perpaduan rasa pahit dan manisnya mampu memuaskan dahaga!

Selain menyantap berbagai sajian di atas, kamu juga bisa melengkapi pengalaman ini dengan merchandise eksklusif edisi terbatas dengan Combo bundling package Molly's Treat!

Ada stiker dan aksesori gantungan tas yang siap menjadi collectible item bagi penggemar POP MART dan Pizza Hut. Dapatkan juga merchandise bantal lucu dan tas kanvas khusus pembelian melalui aplikasi Pizza Hut Indonesia. Informasi untuk mendapatkan merchandisenya bisa dilihat pada sosial media resmi @pizzahut.indonesia atau @phd_id.

Nikmati di Seluruh Pizza Hut di Indonesia, Cuma Sampai 31 Januari 2026!

Kampanye ‘Slices of Joy with Molly’ hadir secara eksklusif dan dapat dinikmati di seluruh Pizza Hut Restaurant, Pizza Hut Delivery dan Pizza Hut Ristorante di Indonesia mulai dari 17 November 2025 hingga 31 Januari 2026. Namun, untuk varian durian Musang King akan tersedia secara terbatas di beberapa gerai pilihan.

Selama kampanye ini berlangsung, kamu juga berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif edisi terbatas setiap pembelian menu edisi spesial Molly.

Kamu juga bisa mendapatkan merchandise eksklusif Pizza Hut x Molly melalui program TOP SPENDER di Website/Aplikasi Pizza Hut Indonesia, lho! Berikut syarat dan ketentuannya:

Periode 1 (17 November – 21 Desember 2025): Dapat Molly’s Tote Bag.

Salah satu dari 900 Top Spender dengan pembelian min 500rb akan mendapatkan 1 Molly’s Tote Bag.

Periode 2 (22 Desember 2025 – 31 Januari 2026): Dapat Molly’s Cushion.

Salah satu dari 150 Top Spender dengan pembelian min Rp500rb akan mendapatkan 1 Molly’s Cushion.

Agar momen akhir tahun dan kumpul-kumpul keluarga makin seru, Pizza Hut juga akan menggelar roadshow ‘Slice of Joy with Molly’ di berbagai kota besar di Indonesia.

Event ini bakal menghadirkan pengalaman interaktif yang mengajak penggemar Molly dan pecinta Pizza Hut merayakan momen liburan bersama dengan penuh keceriaan.

Jadi kamu mau coba menu dan dapatkan merchandise yang mana, nih? Untuk informasi lebih lengkap tentang kampanye Pizza Hut x POP MART “Slice of Joy with Molly”, kunjungi Instagram https://www.instagram.com/pizzahut.indonesia/ ya!

