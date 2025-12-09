5 Pantai di Tepus Gunungkidul Jogja untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

TRIBUNNEWS.COM - Kabupaten Gunungkidul, Jogja, memang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis.

Satu kawasan yang menyimpan pesona alam laut adalah Kecamatan Tepus, yang menawarkan banyak pantai indah berpasir putih dengan suasana yang masih alami dan tenang.

Pantai Siung, satu pantai terbaik di Tepus, Gunungkidul, Jogja buat liburan keluarga (RM Widodo Pribadi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Comm)

Cocok untuk liburan keluarga akhir tahun dengan bujet terjangkau.

Mulai dari pantai dengan air terjun langsung ke laut hingga spot snorkeling dengan ikan berwarna-warni, semua bisa kamu temukan di Tepus.

Berikut lima pantai terbaik di Tepus, Gunungkidul, yang bisa jadi destinasi liburan akhir tahun keluarga.

1. Pantai Jogan – Air Terjun Langsung ke Laut

Alamat: Jalan Pantai Siung, Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Jogja

Pantai Jogan menjadi destinasi unik karena memiliki air terjun yang langsung jatuh ke laut, fenomena yang langka di Indonesia.

Dulu aksesnya sulit, namun kini sudah ada tangga buatan yang memudahkan pengunjung turun ke bibir pantai.

Tiket masuk kawasan Cluster Siung sekitar Rp 25.000 per orang, ditambah parkir seikhlasnya.

Meskipun jalannya menantang, pemandangan batu karang alami dan deburan ombak membuat perjuangan ini sepadan.

Pantai Jogan ideal bagi keluarga yang ingin suasana tenang, jauh dari keramaian wisata mainstream.

2. Pantai Nglambor – Surganya Snorkeling

Alamat: Pantai, Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Jogja

Berbeda dari Jogan, Pantai Nglambor terkenal sebagai spot snorkeling di Gunungkidul.