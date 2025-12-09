5 Pantai di Tepus Gunungkidul Jogja untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga
Nikmati liburan akhir tahun bersama keluarga di 5 pantai indah Tepus Gunungkidul Jogja. Pasir putih, pemandangan alami, dan bujet hemat menanti!
Penulis: Ambar Purwaningrum
TRIBUNNEWS.COM - Kabupaten Gunungkidul, Jogja, memang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis.
Satu kawasan yang menyimpan pesona alam laut adalah Kecamatan Tepus, yang menawarkan banyak pantai indah berpasir putih dengan suasana yang masih alami dan tenang.
Cocok untuk liburan keluarga akhir tahun dengan bujet terjangkau.
Mulai dari pantai dengan air terjun langsung ke laut hingga spot snorkeling dengan ikan berwarna-warni, semua bisa kamu temukan di Tepus.
Berikut lima pantai terbaik di Tepus, Gunungkidul, yang bisa jadi destinasi liburan akhir tahun keluarga.
1. Pantai Jogan – Air Terjun Langsung ke Laut
Alamat: Jalan Pantai Siung, Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Jogja
Pantai Jogan menjadi destinasi unik karena memiliki air terjun yang langsung jatuh ke laut, fenomena yang langka di Indonesia.
Dulu aksesnya sulit, namun kini sudah ada tangga buatan yang memudahkan pengunjung turun ke bibir pantai.
Tiket masuk kawasan Cluster Siung sekitar Rp 25.000 per orang, ditambah parkir seikhlasnya.
Meskipun jalannya menantang, pemandangan batu karang alami dan deburan ombak membuat perjuangan ini sepadan.
Pantai Jogan ideal bagi keluarga yang ingin suasana tenang, jauh dari keramaian wisata mainstream.
2. Pantai Nglambor – Surganya Snorkeling
Alamat: Pantai, Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Jogja
Berbeda dari Jogan, Pantai Nglambor terkenal sebagai spot snorkeling di Gunungkidul.
