Liburan Akhir Tahun

5 Wisata Dekat Stasiun Tawang Semarang untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

Panduan 5 wisata dekat Stasiun Tawang Semarang untuk liburan akhir tahun keluarga, dari Kota Lama, Semarang Gallery, hingga Lawang Sewu.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ambar Purwaningrum
zoom-in 5 Wisata Dekat Stasiun Tawang Semarang untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga
/Tribun Jateng/Hermawan Handaka
Kota Lama Semarang, satu tempat wisata dekat Stasiun Tawang buat liburan akhir tahun. 

TRIBUNNEWS.COM - Semarang, ibu kota Jawa Tengah, menyimpan banyak destinasi menarik yang cocok untuk liburan akhir tahun bersama keluarga. 

Bagi wisatawan yang ingin jalan-jalan tanpa harus berpindah jauh, kawasan sekitar Stasiun Tawang Semarang menjadi pilihan strategis. 

Baca juga: Mantapkan Diri sebagai Kota Wisata, Ini 3 Strategi Andalan Pemkot Semarang

Baca juga: Ada Kirab Taruna Akpol, Satlantas dan Pemkot Semarang Terapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas

Beberapa lokasi wisata bahkan bisa dijangkau hanya dengan jalan kaki, membuat perjalanan lebih nyaman dan praktis.

Berikut 5 tempat wisata dekat Stasiun Tawang Semarang yang bisa kamu kunjungi untuk menikmati liburan akhir tahun dengan keluarga.

1. Kota Lama Semarang – ±700 meter dari Stasiun Tawang

Kota Lama Semarang, satu tempat wisata dekat Stasiun Tawang buat liburan akhir tahun
Kota Lama Semarang, satu tempat wisata dekat Stasiun Tawang buat liburan akhir tahun (/Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

Kawasan Kota Lama Semarang dikenal dengan julukan “Little Netherland” karena memiliki deretan bangunan bergaya arsitektur Eropa yang masih terawat hingga kini. 

Dahulu menjadi pusat perdagangan, kini Kota Lama menjadi destinasi favorit wisatawan untuk menikmati suasana klasik.

Di sini, kamu bisa berjalan kaki atau naik becak sambil mengunjungi Pasar Barang Antik dan Jembatan Berok. 

Kota Lama sangat cocok untuk wisata keluarga dekat stasiun, karena lokasinya hanya ±700 meter dari Stasiun Tawang.

2. Semarang Contemporary Art Gallery – ±1 km

Semarang Contemporary Art Gallery, satu tempat wisata dekat Stasiun Tawang buat liburan akhir tahun.
Semarang Contemporary Art Gallery, satu tempat wisata dekat Stasiun Tawang buat liburan akhir tahun. (Tribun Jateng /Hermawan Handaka)

Bagi pecinta seni, Semarang Contemporary Art Gallery menjadi destinasi yang sayang dilewatkan. 

Museum modern ini menampilkan berbagai karya seni kontemporer yang berganti secara berkala, mulai dari lukisan hingga instalasi unik.

Terletak di kawasan Kota Lama, galeri ini dapat ditempuh dengan jalan kaki sekitar 10–15 menit dari Stasiun Tawang.

Tempat ini sangat cocok untuk wisata keluarga yang ingin belajar seni sekaligus berfoto di spot Instagramable.

3. Polder Tawang – tepat di depan Stasiun Tawang

Polder Tawan, satu tempat wisata dekat Stasiun Tawang buat liburan akhir tahun.
Polder Tawan, satu tempat wisata dekat Stasiun Tawang buat liburan akhir tahun. (TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA)
Sumber: TribunTravel.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Jawa Tengah
Semarang
Stasiun Tawang
Kota Lama Semarang
Lawang Sewu
liburan akhir tahun
