Perayaan Natal dan Tahun Baru, Desa Smurf Pertama Hadir di Bogor

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Smurf village atau desa smurf, karakter kartun asal Belgia, kini hadir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di AEON MALL Sentul City.

AEON menghadirkan desa smurf sebagai rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini adalah desa smurf pertama baik di kabupaten atau di Kota Bogor.

Mengambil tema Dreamy Blue Wonderland, AEON MALL Sentul City menghadirkan pengalaman libur Natal dan Tahun Baru dengan berbagai pameran, aktivitas dan pertunjukan menarik, meet and greet bersama karakter Smurf.

"Kami menghadirkan suasana meriah dan hangat untuk keluarga. Tahun ini dekorasinya adalah dreamy blue dengan replika ornamen smurf," kata Amelia selaku General Manager Mall Operations AEON MALL Sentul City saat memberikan keterangan pers, Rabu (10/12/2025).

Apa lagi karakter smurf sangat dekat dengan berbagai segmen usia karena film ini hadir sejak 1958 dan tayang lagi tahun 2024.

"Kami berusaha menciptakan suasana liburan akhir tahun yang berkesan bagi para pengunjung. Berbagai pameran, aktivitas dan performance kami hadirkan. Tidak hanya itu, kami juga mengajak tenant-tenant kami untuk berpartisipasi dalam meramaikan libur Natal dan Tahun Baru 2026 bersama," kata dia.

Selanjutnya, digelar Bogor Jersey Festival pada tanggal 29 – 30 November 2025 yang menghadirkan legenda sepek bola Cristian Gonzales sebagai bintang tamu. Para pecinta parfum juga dimanjakan dengan Jagat Aroma; pameran parfum lokal yang dimulai pada tanggal 17 – 21 Desember 2025.

Tidak hanya pameran, berbagai aktivitas menarik untuk menghibur pengunjung yang merayakan libur Natal serta tahun baru juga dihadirkan.

Parade tematik bersama Santa dan Blue Fairy siap mengelilingi mall untuk menyapa para pengunjung. Christmas music performance, Christmas choir dan magical storytelling akan menghibur pengunjung yang hadir untuk membuat nuansa Natal terasa lebih dekat.

Acara kolaborasi dengan tenant, komunitas dan sekolah seperti kompetisi fashion show, pertunjukan balet, english spelling bee dan berbagai pertunjukan lainnya akan meramaikan rangkaian Natal di Canal Stage, Ground Floor.

Empat karakter gemas dari kartun Smurf juga siap mengajak para pengunjung untuk memiliki memori liburan akhir tahun yang tak terlupakan melalui kegiatan meet and greet.

Sebagai bentuk kepedulian,AEON MALL Sentul City menggelar kegiatan CSR berupa donor darah pada 6 Desember 2025. Selain itu, digelar penggalangan dana untuk korban bencana Sumatra pada 3 Des 2025 - 14 Jan 2026.