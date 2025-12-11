Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Targetkan 4,3 Juta Kunjungan Wisatawan Tahun 2025, Indonesia Penting bagi Sektor Pariwisata Malaysia

Malaysia menetapkan target besar kedatangan wisatawan asal Indonesia, yakni lebih dari 4,3 juta kunjungan pada 2025.

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Wahyu Aji
Targetkan 4,3 Juta Kunjungan Wisatawan Tahun 2025, Indonesia Penting bagi Sektor Pariwisata Malaysia
lifeforstock/Freepik
Ilustrasi pemandangan kota Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia menetapkan target besar kedatangan wisatawan asal Indonesia, yakni lebih dari 4,3 juta kunjungan pada 2025, dengan target meningkat menjadi 4,7 juta pada 2026.  
Ringkasan Berita:
  • Malaysia menargetkan lebih dari 4,3 juta wisatawan Indonesia pada 2025 dan 4,7 juta pada 2026.
  • Tourism Malaysia meluncurkan program Malaysia Year End Sale (MYES) 2025.
  • Program MYES 2025 diharapkan mempermudah wisatawan Indonesia dan agen perjalanan.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAMalaysia menetapkan target besar kedatangan wisatawan asal Indonesia, yakni lebih dari 4,3 juta kunjungan pada 2025, dengan target meningkat menjadi 4,7 juta pada 2026. 

Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu sumber wisatawan terbesar bagi negeri jiran.

Indonesia tidak hanya menjadi pasar utama wisata liburan, tetapi juga kontributor signifikan dalam medical tourism atau wisata kesehatan Malaysia.

Menurut laporan sekitar 65 persen wisatawan medis internasional yang datang ke Malaysia berasal dari Indonesia, menunjukkan kontribusi besar pasar Indonesia terhadap pertumbuhan segmen ini.

Director of Tourism Malaysia Jakarta, Hairi Mohd Yakzan, menyebut tren kunjungan wisatawan Indonesia terus meningkat pascapandemi Covid-19.

Tourism Malaysia bekerja sama dengan Konsorsium Travel4All meluncurkan rangkaian “MYES 2025 Shopping Packages” yang ditujukan untuk wisatawan Indonesia yang ingin menikmati pengalaman berbelanja, kuliner, dan liburan akhir tahun di destinasi-destinasi favorit Malaysia seperti Kuala Lumpur, Genting Highlands, Melaka, dan Penang.
Tourism Malaysia bekerja sama dengan Konsorsium Travel4All meluncurkan rangkaian “MYES 2025 Shopping Packages” yang ditujukan untuk wisatawan Indonesia yang ingin menikmati pengalaman berbelanja, kuliner, dan liburan akhir tahun di destinasi-destinasi favorit Malaysia seperti Kuala Lumpur, Genting Highlands, Melaka, dan Penang. (HO/IST)

“Kami berupaya terus meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia,” ujarnya di sela program Malaysia Year End Sale 2025 di Jakarta belum lama ini.

Dalam program ini, Tourism Malaysia bekerja sama dengan Konsorsium Travel4All menghadirkan MYES 2025 Shopping Packages, paket wisata yang menggabungkan kegiatan belanja, kuliner, dan kunjungan ke destinasi populer seperti Kuala Lumpur, Genting Highlands, Melaka, dan Penang.

Hairi menekankan, MYES 2025 menjadi salah satu langkah menyambut musim liburan akhir tahun sekaligus memperkenalkan berbagai kegiatan dan destinasi di Malaysia.

Paket ini memberikan akses lebih mudah bagi wisatawan yang ingin menjelajahi beberapa tempat sekaligus, sekaligus mengenal budaya dan kuliner lokal.

CEO Konsorsium Travel4All, Uncle Ade Azri Reza, menambahkan paket ini memberikan pilihan perjalanan yang lebih fleksibel bagi wisatawan Indonesia dan memudahkan agen perjalanan dalam pembelian paket.

“Program ini diharapkan dapat memberi pengalaman liburan akhir tahun yang lebih praktis dan menyenangkan, sekaligus memperkuat hubungan pariwisata antara Indonesia dan Malaysia,” katanya.

Dengan strategi ini, Malaysia berharap dapat mempertahankan posisi Indonesia sebagai pasar wisatawan terbesar dan terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, termasuk segmen belanja dan wisata kesehatan, dalam beberapa tahun ke depan. 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Malaysia
wisata
liburan
kesehatan
Kuala Lumpur
Tribunnews
