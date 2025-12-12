Itinerary Tjong A Fie Mansion Medan untuk Solo Traveling Akhir Tahun Seru
Rencanakan solo traveling akhir tahun ke Tjong A Fie Mansion Medan. Nikmati sejarah, arsitektur, dan wisata edukatif seru hanya Rp 135 Ribu
Penulis: Ambar Purwaningrum
TRIBUNNEWS.COM - Saat akhir tahun tiba, solo traveling bisa menjadi cara tepat untuk menikmati waktu sendiri sambil menambah wawasan.
Di Medan, Sumatera Utara, terdapat sebuah destinasi wisata sejarah yang pas untuk perjalanan singkat namun penuh makna: Tjong A Fie Mansion.
Baca juga: 5 Tempat Wisata Terbaik di Sleman Jogja untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga
Baca juga: Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet
Mansion megah ini kini menjadi museum yang tidak hanya menampilkan keindahan arsitektur kolonial, tetapi juga menyimpan kisah hidup seorang tokoh inspiratif, Tjong A Fie.
Di Tjong A Fie Mansion, pengunjung bisa belajar sejarah, budaya, dan nilai-nilai toleransi yang relevan hingga kini.
Bagi solo traveler, Tjong A Fie Mansion cocok dikunjungi karena perjalanan bisa dilakukan dalam waktu singkat, sekitar 4 jam, namun tetap memberikan pengalaman edukatif dan menyenangkan.
Berikut itinerary Tjong A Fie Mansion lengkap beserta estimasi bujet:
09.00 WIB: Persiapan dan Perjalanan ke Mansion
Mulai hari dengan sarapan ringan di penginapan atau kafe sekitar Kesawan.
Persiapkan kamera, catatan, dan tiket masuk seharga Rp 35.000.
Dari pusat kota Medan, perjalanan menuju mansion hanya sekitar 10–15 menit dengan ojek atau taksi online.
Alternatif lain, naik Trans Metro Deli (Bus Listrik Medan) yang rutenya menuju Tjong A Fie Mansion.
10.00 WIB: Menyusuri Lantai Dasar dan Ruang Tamu
Setibanya di mansion, mulai tur dari ruang tamu utama yang dulunya menjadi tempat Tjong A Fie menerima tamu dari berbagai kalangan.
Amati dekorasi klasik dan foto keluarga, termasuk istri ketiga beliau, Madam Lim Koyap, serta anak-anaknya.
Pemandu museum akan menjelaskan perjalanan hidup Tjong A Fie, mulai dari Guangdong, Tiongkok, hingga menjadi saudagar sukses dan tokoh sosial di Medan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.