Liburan Akhir Tahun

Itinerary Tjong A Fie Mansion Medan untuk Solo Traveling Akhir Tahun Seru

Rencanakan solo traveling akhir tahun ke Tjong A Fie Mansion Medan. Nikmati sejarah, arsitektur, dan wisata edukatif seru hanya Rp 135 Ribu

Penulis: Ambar Purwaningrum
Itinerary Tjong A Fie Mansion Medan untuk Solo Traveling Akhir Tahun Seru
Tribunnews
Tjong A Fie Mansion, satu tempat wisata di Medan Sumatera Utara yang cocok buat dikunjungi saat liburan akhir tahun 

TRIBUNNEWS.COM - Saat akhir tahun tiba, solo traveling bisa menjadi cara tepat untuk menikmati waktu sendiri sambil menambah wawasan. 

Di Medan, Sumatera Utara, terdapat sebuah destinasi wisata sejarah yang pas untuk perjalanan singkat namun penuh makna: Tjong A Fie Mansion.

Baca juga: 5 Tempat Wisata Terbaik di Sleman Jogja untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

Pemandu yang menjelaskan seputar Tjong A Fie Mansion, Medan, Sumatera Utara
Pemandu yang menjelaskan seputar Tjong A Fie Mansion, Medan, Sumatera Utara

Baca juga: Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet

Mansion megah ini kini menjadi museum yang tidak hanya menampilkan keindahan arsitektur kolonial, tetapi juga menyimpan kisah hidup seorang tokoh inspiratif, Tjong A Fie. 

Di Tjong A Fie Mansion, pengunjung bisa belajar sejarah, budaya, dan nilai-nilai toleransi yang relevan hingga kini.

Bagi solo traveler, Tjong A Fie Mansion cocok dikunjungi karena perjalanan bisa dilakukan dalam waktu singkat, sekitar 4 jam, namun tetap memberikan pengalaman edukatif dan menyenangkan. 

Berikut itinerary Tjong A Fie Mansion lengkap beserta estimasi bujet:

09.00 WIB: Persiapan dan Perjalanan ke Mansion

Mulai hari dengan sarapan ringan di penginapan atau kafe sekitar Kesawan. 

Persiapkan kamera, catatan, dan tiket masuk seharga Rp 35.000.

Dari pusat kota Medan, perjalanan menuju mansion hanya sekitar 10–15 menit dengan ojek atau taksi online. 

Alternatif lain, naik Trans Metro Deli (Bus Listrik Medan) yang rutenya menuju Tjong A Fie Mansion.

Menyusuri jejak sejarah Tjong A Fie Mansion Medan, rumah tokoh inspiratif penuh nilai kemanusiaan.
Menyusuri jejak sejarah Tjong A Fie Mansion Medan, rumah tokoh inspiratif penuh nilai kemanusiaan. (Tribunnews)

10.00 WIB: Menyusuri Lantai Dasar dan Ruang Tamu

Setibanya di mansion, mulai tur dari ruang tamu utama yang dulunya menjadi tempat Tjong A Fie menerima tamu dari berbagai kalangan. 

Amati dekorasi klasik dan foto keluarga, termasuk istri ketiga beliau, Madam Lim Koyap, serta anak-anaknya.

Pemandu museum akan menjelaskan perjalanan hidup Tjong A Fie, mulai dari Guangdong, Tiongkok, hingga menjadi saudagar sukses dan tokoh sosial di Medan

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Sumatera Utara
Medan
Museum Tjong A Fie Mansion
itinerary
solo traveling
liburan akhir tahun
Tribunnews
