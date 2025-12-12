Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Korean Town di Puncak Hadirkan Sensasi Musim Gugur Korea yang Otentik & River Cruise Romantis

Minimania Puncak resmi membuka wahana Korean Town langsung diserbu pengunjung, menawarkan pengalaman menyusuri lanskap jalanan Seoul.

Editor: Content Writer
zoom-in Korean Town di Puncak Hadirkan Sensasi Musim Gugur Korea yang Otentik & River Cruise Romantis
Istimewa
SUASANA KOREA - Minimania Puncak resmi membuka wahana Korean Town langsung diserbu pengunjung, menawarkan pengalaman menyusuri lanskap jalanan Seoul, pemandangan maple musim gugur, dan wisata sungai unik, dilengkapi Korean Street Food Festival hingga 11 Januari 2026. 

TRIBUNNEWS.COM - Minimania Puncak kembali membuat gebrakan dengan pembukaan resmi area tematik terbarunya, Korean Town.

Destinasi ini terbukti langsung menjadi spot baru lagi viral: Korean Town di Puncak, menarik minat pengunjung yang penasaran ingin merasakan wisata edukasi mengenal dan experience langsung budaya dan suasana Korea lebih dekat tanpa harus ke luar negeri. Destinasi ini menjadi rekomendasi utama untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru bersama pasangan atau keluarga.

Antusiasme pengunjung yang tinggi membuktikan daya tarik dari konsep yang diusung, di mana pengunjung tidak hanya sekadar berfoto, tetapi merasakan experience keseluruhan seperti sedang jalan-jalan di Korea.

Atmosfer Jalanan Korea yang Hidup dan Romantisme Musim Gugur

Hal utama yang membuat Korean Town ini viral adalah detail suasananya. Pengunjung dibawa masuk ke dalam suasana berjalan-jalan romantis menikmati pemandangan musim gugur di Korea, dikelilingi oleh rimbunnya pohon maple yang indah yang menciptakan latar visual menakjubkan.

minimania puncak 2 - korea

Lebih dari sekadar replika bangunan, area ini dirancang menyerupai lanskap jalanan distrik di Korea yang otentik. Pengunjung dapat menyusuri jalan setapak yang diapit oleh deretan arsitektur pertokoan, kedai tradisional, dan fasad rumah bergaya Korea dengan detail serupa dengan aslinya dan menciptakan suasana kota Korea yang hidup.

Pengalaman eksplorasi ini semakin lengkap dengan atraksi unggulan yang unik: menyusuri sungai dengan kano atau river cruise. Wahana air ini menawarkan perspektif romantis yang berbeda dalam menikmati keindahan arsitektur dan suasana musim gugur di sekeliling Korean Town.

Melengkapi kemeriahan akhir tahun, Minimania Puncak juga menggelar Korean Street Food Festival hingga 11 Januari 2026 bagi pecinta kuliner untuk mencicipi berbagai jajanan jalanan khas Korea, sangat pas dinikmati di tengah udara sejuk Puncak.

Informasi Operasional dan Promo Tiket Spesial

Untuk menyambut tingginya minat pengunjung terhadap destinasi viral ini, Minimania Puncak menawarkan promo tiket bundling (Combo) spesial:

  • Combo 2 Wahana: Minimania + (Pilih satu: Korean Town ATAU Adventureland Playground) hanya Rp60.000 (dari harga normal Rp70.000).
  • Combo 3 Wahana (Pengalaman Paling Lengkap): Minimania + Korean Town + Adventureland Playground hanya Rp85.000 (dari harga normal Rp105.000).
minimania puncak 3
Minimania Puncak

Jam Operasional Minimania Puncak: 

  1. Hari Kerja (Senin - Jumat):
    Wisata: 08.00 - 17.30 WIB
    Shop: 08.00 - 19.00 WIB
    Resto: 10.00 - 21.00 WIB
  2. Akhir Pekan (Sabtu, Minggu & Hari Libur):
    Wisata: 07.00 - 18.00 WIB
    Shop: 07.00 - 19.00 WIB
    Resto: 10.00 - 21.00 WIB
    Untuk kenyamanan maksimal, Minimania menyarankan pembelian tiket secara online melalui: https://cimorydairyland.com/tiket

Untuk melihat keseruan dan informasi terkini mengenai Korean Town yang sedang viral ini, ikuti akun media sosial resmi Minimania Puncak di TikTok dan Instagram: @minimania.puncak.

