Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Jajanan Nusantara Naik Kelas Lewat Pertunjukan Live Cooking, Mulai Siomay hingga Kue Dongkal

Ia memang dirancang menjadi destinasi kuliner favorit di kawasan Sentul, Jawa Barat. Tepatnya di Barata Coffe Shop

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Willem Jonata
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Jajanan Nusantara Naik Kelas Lewat Pertunjukan Live Cooking, Mulai Siomay hingga Kue Dongkal
Tribunnews.com/HO
JAJANAN NUSANTARA - Kompilasi pertunjukan langsung menyajikan menu jajanan nusantara di Barata Coffe Shop, kawasan Sentul, Jawa Barat. Mulai dari Siomay, kue dongkal, dan kue rangi. 

Ringkasan Berita:
  • Live cooking station aneka jajanan nusantara jadi daya tarik destinasi kuliner di Sentul
  • Memadukan cita rasa otentik jajanan kaki lima khas Indonesia dengan sentuhan penyajian yang chic dan modern
  • Batagor Khas Priangan yang digoreng a la minute agar renyah satu di antara contohnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pengalaman kuliner malam yang unik hadir dalam program Barata Night Market: Taste of the Street.

Program tersebut memadukan cita rasa otentik jajanan kaki lima khas Indonesia dengan sentuhan penyajian yang chic dan modern.

Ia memang dirancang menjadi destinasi kuliner favorit di kawasan Sentul, Jawa Barat. Tepatnya di Barata Coffe Shop. 

Sebagai daya tarik utama, yakni live cooking station yang memungkinkan tamu menyaksikan langsung proses pembuatan hidangan favorit mereka, menjamin kesegaran dan kualitas.

Misalnya, menyajikan Siomay Bandung dari ikan tenggiri segar dengan bumbu kacang homemade yang dimasak slow-cook selama 3 jam.

Ada juga Batagor Khas Priangan yang digoreng a la minute agar renyah, dan aneka bakso Nusantara dari bakso urat, bakso halus, bakso gepeng, dan bakso tahu, dengan kuah kaldu sapi yang dimasak 6 jam. 

Baca juga: Hobi Makan Pedas, Nagita Slavina: Aku Suka Kuliner yang Bikin Ngeces

Rekomendasi Untuk Anda

Ada pula mie Goreng Chef’s Style yang dimasak langsung di depan tamu.

Tak berhenti di situ, dihadirkan pula pertunjukan langsung menghidangkan panggangan dan bakaran, mulai sate ayam dan sate maranggi yang dimarinasi minimal 12 jam.

Selanjutnya Seafood Grill, terdiri udang, dori, cumi segar, dengan butter bawang putih, serta Aneka Grill lain seperti ayam panggang rempah dan jagung manis bakar.

Sementara itu, carving dan Asian corner menampilkan Roast Beef premium yang dipanggang slow roast hingga juicy, disajikan dengan black pepper sauce.

Adapun Nasi Goreng Nusantara yang dimasak dengan wajan besar live cooking, dan Laksa atau soto kuah dengan pilihan kuah santan atau bening.

Sebagai pelengkap, yakni dessert dan jajanan pasar yang menampilkan live cooking dongkal mini menggunakan gula aren asli, kerak telor Betawi dengan serundeng gurih, serta Ice Cream Roll yang dibuat fresh di atas pan dingin.

Executive Chef Aston Sentul, Agung Palupi, menekankan bahwa program ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman menginap tamu sekaligus menjangkau pecinta kuliner lokal.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman menginap yang lebih berkesan, di mana keluarga dapat menikmati liburan sambil mencicipi menu khas Aston Sentul yang disajikan dengan standar kualitas tinggi, namun tetap mengusung nuansa meriah street food,” ujar Chef Agung Palupi.

Dodi Marsudi, selaku F&B Manager, menambahkan Barata Night Market adalah sebuah pengalaman yang memadukan rasa autentik, ambience yang meriah, serta live entertainment yang menarik, menjadikannya pilihan sempurna untuk makan malam akhir pekan.

 

 

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Seleb

Dilaporkan Dugaan Perzinaan, Inara Rusli dan Insan Sudah Dijadwalkan untuk Diperiksa

Seleb

Della Puspita Akui Digugat Cerai Arman Wosi, Pilih Tak Melawan dan Bongkar Alasan ke Publik

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
kuliner
live cooking
Kue Dongkal
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Sentra Fauna & Kuliner Lenteng Agung: Destinasi Baru Wisata Satwa Edukatif Berbasis UMKM Kekinian

Sentra Fauna & Kuliner Lenteng Agung: Destinasi Baru Wisata Satwa Edukatif Berbasis UMKM Kekinian

Inovasi Daftar Cepat 5 Menit GoFood Merchant Perkuat Digitalisasi UMKM Kuliner

Inovasi Daftar Cepat 5 Menit GoFood Merchant Perkuat Digitalisasi UMKM Kuliner

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas