Jajanan Nusantara Naik Kelas Lewat Pertunjukan Live Cooking, Mulai Siomay hingga Kue Dongkal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengalaman kuliner malam yang unik hadir dalam program Barata Night Market: Taste of the Street.

Program tersebut memadukan cita rasa otentik jajanan kaki lima khas Indonesia dengan sentuhan penyajian yang chic dan modern.

Ia memang dirancang menjadi destinasi kuliner favorit di kawasan Sentul, Jawa Barat. Tepatnya di Barata Coffe Shop.

Sebagai daya tarik utama, yakni live cooking station yang memungkinkan tamu menyaksikan langsung proses pembuatan hidangan favorit mereka, menjamin kesegaran dan kualitas.

Misalnya, menyajikan Siomay Bandung dari ikan tenggiri segar dengan bumbu kacang homemade yang dimasak slow-cook selama 3 jam.

Ada juga Batagor Khas Priangan yang digoreng a la minute agar renyah, dan aneka bakso Nusantara dari bakso urat, bakso halus, bakso gepeng, dan bakso tahu, dengan kuah kaldu sapi yang dimasak 6 jam.

Ada pula mie Goreng Chef’s Style yang dimasak langsung di depan tamu.

Tak berhenti di situ, dihadirkan pula pertunjukan langsung menghidangkan panggangan dan bakaran, mulai sate ayam dan sate maranggi yang dimarinasi minimal 12 jam.

Selanjutnya Seafood Grill, terdiri udang, dori, cumi segar, dengan butter bawang putih, serta Aneka Grill lain seperti ayam panggang rempah dan jagung manis bakar.

Sementara itu, carving dan Asian corner menampilkan Roast Beef premium yang dipanggang slow roast hingga juicy, disajikan dengan black pepper sauce.

Adapun Nasi Goreng Nusantara yang dimasak dengan wajan besar live cooking, dan Laksa atau soto kuah dengan pilihan kuah santan atau bening.

Sebagai pelengkap, yakni dessert dan jajanan pasar yang menampilkan live cooking dongkal mini menggunakan gula aren asli, kerak telor Betawi dengan serundeng gurih, serta Ice Cream Roll yang dibuat fresh di atas pan dingin.

Executive Chef Aston Sentul, Agung Palupi, menekankan bahwa program ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman menginap tamu sekaligus menjangkau pecinta kuliner lokal.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman menginap yang lebih berkesan, di mana keluarga dapat menikmati liburan sambil mencicipi menu khas Aston Sentul yang disajikan dengan standar kualitas tinggi, namun tetap mengusung nuansa meriah street food,” ujar Chef Agung Palupi.

Dodi Marsudi, selaku F&B Manager, menambahkan Barata Night Market adalah sebuah pengalaman yang memadukan rasa autentik, ambience yang meriah, serta live entertainment yang menarik, menjadikannya pilihan sempurna untuk makan malam akhir pekan.