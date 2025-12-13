Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liburan Akhir Tahun

Itinerary Akhir Tahun di Kyoko Beach Lampung: Aktivitas Seru untuk Keluarga

Rencanakan liburan akhir tahun di Kyoko Beach Lampung: itinerary 6 jam seru, kids friendly, aktivitas air, dan bujet terjangkau untuk keluarga.

Penulis: Ambar Purwaningrum
zoom-in Itinerary Akhir Tahun di Kyoko Beach Lampung: Aktivitas Seru untuk Keluarga
Tribunnews
Main pasir, bikin istana, atau sekadar duduk santai menikmati ombak tenang di Kyoko Beach, Lampung. 

TRIBUNNEWS.COM - Lampung kini punya destinasi pantai baru yang pas untuk liburan keluarga akhir tahun. 

Kyoko Beach, resmi dibuka pada 13 April 2025, menghadirkan konsep beach club pertama di Lampung dengan suasana bersih, instagramable, dan tentu saja ramah anak. 

Baca juga: 5 Tempat Wisata Terbaik di Sleman Jogja untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

Ciptakan kenangan seru akhir tahun bareng keluarga di Kyoko Beach Lampung, lengkap dan nyaman
Ciptakan kenangan seru akhir tahun bareng keluarga di Kyoko Beach Lampung, lengkap dan nyaman (Tribunnews)

Baca juga: Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet

Terletak di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Kyoko Beach hanya sekira 30 menit dari pusat kota Lampung dan berdekatan dengan Marriott Resort.

Kyoko Beach menjadi favorit keluarga karena ombaknya relatif tenang, sehingga anak-anak bisa berenang dengan aman. 

Selain itu, fasilitasnya lengkap, mulai dari saung, toilet, hingga area ganti yang bebas digunakan pengunjung. 

Anak-anak juga bisa menikmati aktivitas seru seperti snorkeling atau pedal boat dengan biaya tambahan Rp 50.000 per 30 menit. 

Sementara orang tua dapat bersantai sambil menikmati musik santai dari DJ yang mulai tampil sore hari.

Baca juga: 5 Wisata Dekat Stasiun Tawang Semarang untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

Itinerary 6 Jam di Kyoko Beach

12.00 WIB – Kedatangan dan Check-in

Setibanya di Kyoko Beach, pengunjung dapat langsung parkir dan check-in tiket. 

Pemandangan pasir putih yang bersih akan membuat liburan terasa menyegarkan sejak awal.

13.00 WIB – Bermain Pasir dan Berenang

Anak-anak bisa bermain pasir dan berenang di area pantai yang aman. 

Ombak yang tidak terlalu tinggi membuat orang tua tak perlu khawatir. 

Waktu ini juga tepat untuk mengabadikan momen keluarga dengan latar pantai yang instagramable.

Sumber: TribunTravel.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Lampung
Pesawaran
Teluk Pandan
Desa Hurun
Kyoko Beach
itinerary
liburan akhir tahun
Tribunnews
