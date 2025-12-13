Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Influencer dan Ibu-Ibu Surabaya Kolaborasi Masak Massal, 10.000 Ayam Krispi Dibagikan Gratis

Ribuan warga Kota Pahlawan menikmati momen langka pada Sabtu (13/12/2025). 

Editor: Dodi Esvandi
Influencer dan Ibu-Ibu Surabaya Kolaborasi Masak Massal, 10.000 Ayam Krispi Dibagikan Gratis
HO/IST
Sebanyak 150 orang—gabungan ibu rumah tangga dan influencer—berkumpul di bawah arahan Chef Olivia Tommy menggelar aksi memasak massal bertajuk “10.000 Ayam Krispi Ibu Sasa di Surabaya Town Square, Surabaya, Jawa Timur. 

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Ribuan warga Kota Pahlawan menikmati momen langka pada Sabtu (13/12/2025). 

Di Surabaya Town Square, aroma ayam goreng krispi menyeruak ketika PT Sasa Inti menggelar aksi memasak massal bertajuk “10.000 Ayam Krispi Ibu Sasa.”

Bukan sekadar promosi, acara ini berubah menjadi pesta rasa. 

Sebanyak 150 orang—gabungan ibu rumah tangga dan influencer—berkumpul di bawah arahan Chef Olivia Tommy. 

Mereka dibagi dalam dua tim, lalu bergotong royong mengolah ayam hingga mencapai target 10.000 potong.

Suasana dapur kolaboratif itu menjadi tontonan tersendiri. 

Warga bisa menyaksikan langsung bagaimana tepung bumbu digunakan dalam skala besar, sekaligus ikut mencicipi hasilnya di booth uji rasa. 

“Filosofi kami sederhana: setiap ibu berhak mendapatkan hasil terbaik tanpa perlu repot,” ujar Agus Nugraha, Marketing Director PT Sasa Inti.

Baca juga: Aura Kasih Tak Lagi Repot Beli Beras, Kini Bangun Bisnis Pertanian dan Peternakan Ayam 

Agus menegaskan, aksi masak massal ini adalah cara Sasa membuktikan klaim kualitas konsisten, bahkan ketika diproduksi dalam jumlah luar biasa besar.

Puncak acara terjadi ketika ribuan ayam goreng hangat itu didistribusikan gratis ke lima titik keramaian Surabaya: Kota Lama, Tugu Pahlawan, Taman Bungkul, Masjid Agung, dan Kebun Binatang. 

Motoris Sasa berkeliling membawa kotak-kotak ayam, disambut antusias warga yang berkerumun.

Bagi banyak orang, hari itu bukan hanya soal makanan gratis, melainkan pengalaman kolektif yang jarang terjadi: sebuah kota yang seolah “dibanjiri” ayam krispi.

Sementara PT Sasa Inti berharap momentum ini bukan hanya jadi pesta rasa, tetapi juga tonggak baru dalam dunia tepung bumbu. 

“Kami ingin setiap keluarga menemukan Kunci Rahasia Kelezatan yang membuat masakan homemade jadi favorit tak tertandingi,” tutup Agus.

Ikuti kami di

