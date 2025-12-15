Harga Tiket Masuk Kawah Putih Ciwidey Bandung Buat Liburan Akhir Tahun 2025

TRIBUNNEWS.COM - Kawah Putih Ciwidey di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih menjadi satu tujuan wisata alam favorit wisatawan hingga 2025.

Destinasi ini selalu ramai dikunjungi, terutama saat akhir tahun dan musim liburan keluarga, karena menawarkan panorama kawah vulkanik yang unik dengan udara sejuk khas pegunungan.

Kawah Putih yang berlokasi di Ciwidey, Kabupaten Bandung dan memiliki pesona alam yang indah. (Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin)

Berada di kawasan Ciwidey yang terkenal dengan wisata alamnya, Kawah Putih dikenal memiliki pemandangan eksotis berupa danau kawah berwarna putih kehijauan.

Keindahan alamnya membuat tempat ini tak pernah kehilangan daya tarik, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Bagi kamu yang berencana liburan akhir tahun ke Kawah Putih, penting mengetahui informasi terbaru mulai dari daya tarik wisata, harga tiket masuk, jam operasional, hingga lokasi agar perjalanan lebih nyaman dan terencana.

Daya Tarik Kawah Putih Ciwidey

Daya tarik utama Kawah Putih terletak pada danau kawahnya yang ikonik.

Warna air danau bisa berubah-ubah, mulai dari putih susu, biru pucat, hingga hijau toska, dipengaruhi oleh kandungan belerang dan kondisi cuaca.

Fenomena ini membuat setiap kunjungan terasa berbeda dan selalu menarik untuk diabadikan.

Selain danau kawah, kawasan ini juga memiliki Bukit Sunan Ibu yang dikenal sebagai spot terbaik untuk menikmati matahari terbit.

Dari titik ini, kamu bisa menyaksikan kabut pagi yang menyelimuti hutan dan perbukitan di sekitar Ciwidey, menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan.

Kawah Putih juga dilengkapi Dermaga Ponton atau jembatan apung yang membentang ke arah danau.

Spot ini menjadi favorit wisatawan untuk berfoto karena menawarkan sudut pandang langsung ke kawah dengan latar kabut putih yang khas.

Bagi pencinta alam, Skywalk Cantigi menghadirkan pengalaman berjalan di atas jembatan bambu dengan pemandangan hutan pegunungan.

Dari beberapa titik, pengunjung dapat berhenti sejenak untuk menikmati panorama Kawah Putih dari ketinggian.