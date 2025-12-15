Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liburan Akhir Tahun

Harga Tiket Masuk Kawah Putih Ciwidey Bandung Buat Liburan Akhir Tahun 2025

Cek harga tiket masuk Kawah Putih Ciwidey Bandung terbaru Desember 2025, lengkap untuk rencana liburan akhir tahun keluarga.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ambar Purwaningrum
zoom-in Harga Tiket Masuk Kawah Putih Ciwidey Bandung Buat Liburan Akhir Tahun 2025
Tribunjabar/Gani Kurniawan
Panduan wisata ke Kawah Putih Ciwidey di Bandung buat liburan akhir tahun bareng keluarga. 

TRIBUNNEWS.COM - Kawah Putih Ciwidey di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih menjadi satu tujuan wisata alam favorit wisatawan hingga 2025. 

Destinasi ini selalu ramai dikunjungi, terutama saat akhir tahun dan musim liburan keluarga, karena menawarkan panorama kawah vulkanik yang unik dengan udara sejuk khas pegunungan.

Baca juga: Itinerary Akhir Tahun di Kyoko Beach Lampung: Aktivitas Seru untuk Keluarga

Kawah Putih yang berlokasi di Ciwidey, Kabupaten Bandung dan memiliki pesona alam yang indah.
Kawah Putih yang berlokasi di Ciwidey, Kabupaten Bandung dan memiliki pesona alam yang indah. (Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin)

Baca juga: Liburan Akhir Tahun di Ancol Makin Lengkap dengan Konser Dewa 19 dan Pesta Kembang Api 

Berada di kawasan Ciwidey yang terkenal dengan wisata alamnya, Kawah Putih dikenal memiliki pemandangan eksotis berupa danau kawah berwarna putih kehijauan. 

Keindahan alamnya membuat tempat ini tak pernah kehilangan daya tarik, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Baca juga: Itinerary Tjong A Fie Mansion Medan untuk Solo Traveling Akhir Tahun Seru

Baca juga: 5 Tempat Wisata Terbaik di Sleman Jogja untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

Bagi kamu yang berencana liburan akhir tahun ke Kawah Putih, penting mengetahui informasi terbaru mulai dari daya tarik wisata, harga tiket masuk, jam operasional, hingga lokasi agar perjalanan lebih nyaman dan terencana.

Daya Tarik Kawah Putih Ciwidey

Daya tarik utama Kawah Putih terletak pada danau kawahnya yang ikonik. 

Rekomendasi Untuk Anda

Warna air danau bisa berubah-ubah, mulai dari putih susu, biru pucat, hingga hijau toska, dipengaruhi oleh kandungan belerang dan kondisi cuaca. 

Fenomena ini membuat setiap kunjungan terasa berbeda dan selalu menarik untuk diabadikan.

Selain danau kawah, kawasan ini juga memiliki Bukit Sunan Ibu yang dikenal sebagai spot terbaik untuk menikmati matahari terbit. 

Dari titik ini, kamu bisa menyaksikan kabut pagi yang menyelimuti hutan dan perbukitan di sekitar Ciwidey, menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan.

Kawah Putih juga dilengkapi Dermaga Ponton atau jembatan apung yang membentang ke arah danau. 

Spot ini menjadi favorit wisatawan untuk berfoto karena menawarkan sudut pandang langsung ke kawah dengan latar kabut putih yang khas.

Bagi pencinta alam, Skywalk Cantigi menghadirkan pengalaman berjalan di atas jembatan bambu dengan pemandangan hutan pegunungan. 

Dari beberapa titik, pengunjung dapat berhenti sejenak untuk menikmati panorama Kawah Putih dari ketinggian.

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Sumber: TribunTravel.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Jawa Barat
Bandung
Ciwidey
Kawah Putih
Harga Tiket Masuk
liburan akhir tahun
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#Liburan Akhir Tahun

5 Wisata Dekat Stasiun Tawang Semarang untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

5 Wisata Dekat Stasiun Tawang Semarang untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

Itinerary Kebun Raya Kendari Buat Liburan Keluarga, Bujet Rp 80 Ribu

Itinerary Kebun Raya Kendari Buat Liburan Keluarga, Bujet Rp 80 Ribu

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas