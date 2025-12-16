10 Tempat Wisata Gratis di Kyoto Jepang untuk Liburan Akhir Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Liburan akhir tahun ke Kyoto, Jepang, tak selalu identik dengan biaya mahal.

Kota budaya ini justru menyimpan banyak tempat wisata gratis yang bisa kamu jelajahi tanpa perlu merogoh kocek dalam-dalam.

Fushimi Inari Shrine, satu tempat wisata gratis di Kyoto, Jepang (unsplash/elleflorio)

Mulai dari kuil bersejarah, jalur pejalan kaki yang menenangkan, hingga kawasan alam ikonik, semuanya terbuka untuk umum.

Tak heran jika Kyoto kerap jadi destinasi favorit wisatawan yang ingin liburan hemat namun tetap berkesan.

Berikut 10 tempat wisata gratis di Kyoto yang cocok masuk rencana liburan akhir tahun kamu.

1. Arashiyama Bamboo Grove

Hutan bambu Arashiyama menawarkan pengalaman berjalan di antara deretan bambu tinggi dengan suara angin yang menenangkan.

Datang saat pagi hari agar suasananya lebih sepi dan magis.

Setelahnya, kamu bisa melanjutkan jalan santai di sekitar Sungai Katsura.

2. Fushimi Inari Taisha

Kuil ini terkenal dengan ribuan gerbang torii berwarna oranye yang membentang di jalur pendakian.

Menyusuri jalur ini bukan hanya gratis, tapi juga memberi pengalaman spiritual dan visual yang ikonik.

Waktu terbaik berkunjung adalah saat matahari terbit.

3. Distrik Higashiyama

Higashiyama menyuguhkan suasana Kyoto tempo dulu lewat rumah kayu tradisional, jalan berbatu, dan kuil-kuil kecil.