Itinerary Liburan Keluarga di Pantai Kelapa Lima Kupang, Nikmati Sunset Akhir Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Liburan akhir tahun menjadi momen yang pas bagi keluarga untuk melepas penat sekaligus mempererat kebersamaan.

Tak perlu pergi jauh atau menguras biaya besar, Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur punya destinasi wisata yang cocok untuk semua usia.

Keindahan sunset di Pantai Kelapa Lima menjadi daya tarik utama, sempurna untuk menutup hari liburan keluarga di Kupang. (Tribunnews)

Salah satunya adalah Pantai Kelapa Lima, ikon wisata kebanggaan masyarakat Kupang yang menawarkan pemandangan alam indah dan suasana santai.

Menikmati sore hingga malam di pantai ini bisa menjadi pilihan liburan keluarga yang sederhana namun berkesan.

Pantai Kelapa Lima dikenal dengan panorama sunset yang memukau.

Cahaya matahari terbenam yang perlahan memantul di permukaan laut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.

Tak heran, kawasan ini selalu ramai dikunjungi menjelang senja, terutama saat musim liburan akhir tahun.

Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2022, Pantai Kelapa Lima mengalami banyak perubahan.

Berlokasi di Jalan Timor Raya, kawasan yang dulunya dikenal sebagai tempat penjualan ikan segar kini disulap menjadi ruang publik modern.

Pantai ini dilengkapi area pejalan kaki, spot foto menarik, serta deretan pedagang kuliner khas NTT yang menggoda selera.

Pantai Kelapa Lima juga tergolong ramah keluarga.

Anak-anak bisa bermain di area terbuka, sementara orang dewasa menikmati suasana pantai yang tenang.

Aktivitas wisata di sini pun bisa dinikmati tanpa terburu-buru, cocok untuk liburan santai bersama keluarga.

Itinerary Liburan Keluarga di Pantai Kelapa Lima

Pengunjung di Pantai Kelapa Lima yang tampak memilih jenis ikan segar untuk, kemudian dibakar di tempat. Liburan keluarga jadi lebih seru dan interaktif. (Tribunnews)

16.00 WITA: keluarga bisa tiba di kawasan Pantai Kelapa Lima.