Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liburan Akhir Tahun

Itinerary Liburan Keluarga di Pantai Kelapa Lima Kupang, Nikmati Sunset Akhir Tahun

Liburan akhir tahun bareng keluarga ke Pantai Kelapa Lima Kupang. Simak itinerary, sunset indah, kuliner khas NTT, dan estimasi bujet.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ambar Purwaningrum
zoom-in Itinerary Liburan Keluarga di Pantai Kelapa Lima Kupang, Nikmati Sunset Akhir Tahun
Tribunnews
Keluarga ini tampak menikmati keindahan sunset di Pantai Kelapa Lima sambil bersantai di tepi pantai. Liburan akhir tahun yang berkesan. 

TRIBUNNEWS.COM - Liburan akhir tahun menjadi momen yang pas bagi keluarga untuk melepas penat sekaligus mempererat kebersamaan. 

Tak perlu pergi jauh atau menguras biaya besar, Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur punya destinasi wisata yang cocok untuk semua usia. 

Baca juga: Itinerary Liburan Akhir Tahun di Padang Teater, Surga Buku Lama

Keindahan sunset di Pantai Kelapa Lima menjadi daya tarik utama, sempurna untuk menutup hari liburan keluarga di Kupang.
Keindahan sunset di Pantai Kelapa Lima menjadi daya tarik utama, sempurna untuk menutup hari liburan keluarga di Kupang. (Tribunnews)

Baca juga: Itinerary Akhir Tahun di Kyoko Beach Lampung: Aktivitas Seru untuk Keluarga

Salah satunya adalah Pantai Kelapa Lima, ikon wisata kebanggaan masyarakat Kupang yang menawarkan pemandangan alam indah dan suasana santai. 

Menikmati sore hingga malam di pantai ini bisa menjadi pilihan liburan keluarga yang sederhana namun berkesan.

Baca juga: Itinerary Tjong A Fie Mansion Medan untuk Solo Traveling Akhir Tahun Seru

Baca juga: Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet

Pantai Kelapa Lima dikenal dengan panorama sunset yang memukau. 

Cahaya matahari terbenam yang perlahan memantul di permukaan laut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. 

Tak heran, kawasan ini selalu ramai dikunjungi menjelang senja, terutama saat musim liburan akhir tahun.

Rekomendasi Untuk Anda

Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2022, Pantai Kelapa Lima mengalami banyak perubahan. 

Berlokasi di Jalan Timor Raya, kawasan yang dulunya dikenal sebagai tempat penjualan ikan segar kini disulap menjadi ruang publik modern. 

Pantai ini dilengkapi area pejalan kaki, spot foto menarik, serta deretan pedagang kuliner khas NTT yang menggoda selera.

Pantai Kelapa Lima juga tergolong ramah keluarga. 

Anak-anak bisa bermain di area terbuka, sementara orang dewasa menikmati suasana pantai yang tenang. 

Aktivitas wisata di sini pun bisa dinikmati tanpa terburu-buru, cocok untuk liburan santai bersama keluarga.

Baca juga: Itinerary Umbul Pengging Boyolali, Liburan Akhir Tahun Keluarga Rp 129 Ribu

Itinerary Liburan Keluarga di Pantai Kelapa Lima

Pengunjung di Pantai Kelapa Lima yang tampak memilih jenis ikan segar untuk, kemudian dibakar di tempat. Liburan keluarga jadi lebih seru dan interaktif.
Pengunjung di Pantai Kelapa Lima yang tampak memilih jenis ikan segar untuk, kemudian dibakar di tempat. Liburan keluarga jadi lebih seru dan interaktif. (Tribunnews)

16.00 WITA: keluarga bisa tiba di kawasan Pantai Kelapa Lima

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Super Skor

Jiplak Ulang Sejarah Barcelona & Bayern Munchen, Cara Dramatis PSG Juara di Piala Interkontinental

Sumber: TribunTravel.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Nusa Tenggara Timur
Kupang
Pantai Kelapa Lima
liburan keluarga
itinerary
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#Liburan Akhir Tahun

Itinerary Tjong A Fie Mansion Medan untuk Solo Traveling Akhir Tahun Seru

Itinerary Tjong A Fie Mansion Medan untuk Solo Traveling Akhir Tahun Seru

5 Tempat Wisata Terbaik di Sleman Jogja untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

5 Tempat Wisata Terbaik di Sleman Jogja untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas