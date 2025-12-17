Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Archipelago Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Banjir di Sumatra

Archipelago menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai Rp360 juta bagi korban banjir di Sumatra

BANTUAN KEMANUSIAAN - Archipelago menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai Rp360 juta bagi korban banjir di Sumatra yang melanda 52 kabupaten/kota dan berdampak pada sekitar 800 ribu orang, melalui distribusi logistik kebutuhan dasar dengan dukungan TNI AL, mitra logistik, serta sejumlah mitra donatur. 

TRIBUNNEWS.COM - Bencana alam yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menyebabkan kerusakan besar pada pemukiman warga, khususnya banjir yang melanda pulau Sumatra. Banjir tersebut melanda 52 Kabupaten/Kota, lebih dari 150 ribu rumah dan 800 ribu orang terdampak.

Bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut juga merusak beberapa fasilitas umum seperti jembatan, jalan lintas provinsi, rumah sakit hingga kurangnya sandang dan pangan bagi para korban terdampak.

Sebagai bentuk kepedulian, Archipelago, manajemen hotel terbesar di Asia Tenggara, menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai total Rp360 juta kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatra dalam bentuk logistik bantuan kemanusiaan.

Bantuan yang disalurkan meliputi berbagai kebutuhan dasar dan perlengkapan tanggap darurat, seperti makanan kaleng, mi instan, air mineral kemasan, susu, linen dan handuk, perlengkapan kebersihan, bantal, hand sanitizer, popok bayi, pembalut, pompa air, serta berbagai kebutuhan penting lainnya.

Upaya kemanusiaan ini didukung oleh kontribusi sejumlah mitra melalui donasi kebutuhan pokok, antara lain Polish Investment and Trade Agency, Surya Baru Mandiri, Cynthia Rama Jaya, PT Ara Savis Sejahtera (Savis), Michico, Yulia Mega Hasta, Microclean, King Jaya, Zees, Selena Linen, I Clean, PT Architama Catu Nusa, STC Indonesia, Eco Care, dan Lady Americana. Selain itu, unit-unit hotel Archipelago di Sumatra Utara juga berperan aktif dalam mendukung proses penyaluran bantuan bagi masyarakat serta karyawan yang terdampak.

Sebagai bentuk komitmen dan empati, John Flood, CEO Archipelago, menyampaikan, “Kami sangat prihatin atas dampak bencana yang dialami masyarakat Sumatra. Archipelago berusaha untuk selalu hadir dan memberikan dukungan bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban dan mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Harapan kami, situasi dapat segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal”. 

Penyaluran bantuan tanggap darurat ini didukung oleh KOLINLAMIL (Komando Lintas Laut Militer) TNI Angkatan Laut melalui armada kapal laut yang bermarkas di Pelabuhan Tanjung Priok untuk pengiriman bantuan ke Sumatra, dengan pendistribusian lanjutan ke wilayah terdampak oleh satuan tugas setempat. Dalam proses pemindahan dan relokasi logistik bantuan, Archipelago juga didukung oleh Asian Tigers Group sebagai penyedia layanan relokasi internasional.

archipelago bantuan kemanusiaan
Archipelago berharap bahwa kolaborasi antara perusahaan, unit hotel, serta para mitra ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatra yang sedang berupaya memulihkan kondisi kehidupan mereka. Melalui dukungan yang berkelanjutan, Archipelago berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam membantu masyarakat di berbagai daerah yang membutuhkan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.archipelagohotels.com ikuti juga  @archipelagointernational di Instagram.(*)

Baca juga: Knowledge Economic City dan Archipelago Bentuk Perusahaan Manajemen Hotel Baru di Madinah

Tags:
Archipelago
Bantuan Kemanusiaan ke Sumatera
pemulihan pasca bencana
