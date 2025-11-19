Reformasi Aturan Hukum Acara Pidana untuk Menjawab Kebutuhan Zaman

Henry Indraguna

• Pengacara

• Politisi Golkar

• Akademisi

• Pengusaha

• Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Profil Singkat:

Nama lengkap: Prof. Dr. Dr. K.P.A. Henry Indraguna, S.H., M.H., C.R.A., C.M.L.C.

Tanggal lahir: 29 Agustus 1973, di Bandung

Latar belakang: Tumbuh di Wonogiri, Jawa Tengah

Karier hukum: Pendiri Henry Indraguna & Partner (HIP) Law Firm, menangani ratusan perkara dengan tingkat keberhasilan tinggi

Karier politik: Pernah maju sebagai caleg dari Partai Perindo (2019), kemudian bergabung dengan Partai Golkar dan aktif sebagai staf ahli

Pendidikan: Lulusan Universitas Maranatha (S1), UNLA Bandung (S2), dan meraih gelar doktor dari UNS Solo serta UNBOR Jakarta

Reformasi aturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi tonggak penting dalam perjalanan sistem peradilan Indonesia.

Setelah lebih dari satu dekade pembahasan, pengesahan KUHAP baru diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, menghadirkan proses hukum yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi seluruh rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna, pada Selasa (18/11/2025). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Saya meminta agar masyarakat memahami substansi perubahan dan dampaknya terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Pengesahan ini menandai reformasi terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejak KUHAP diberlakukan pada tahun 1981.

KUHAP baru ini hadir untuk menjawab kebutuhan zaman, seiring berkembangnya teknologi, peningkatan kesadaran publik terhadap hak-hak hukum, serta tuntutan transparansi dalam proses pidana.

KUHAP baru ini merupakan langkah monumental. Negara kini meletakkan pondasi baru yang lebih modern, berkeadilan, dan sesuai perkembangan teknologi.

Masyarakat wajib mengetahui hak-haknya di bawah aturan baru ini.

Ada 14 poin substansi revisi KUHAP yang disepakati DPR:

1. Penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.

2. Penyesuaian nilai hukum acara pidana sesuai KUHP baru yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif.

3. Penegasan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin masyarakat.

4. Perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antarlembaga.

5. Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan.

6. Penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana.

7. Pengaturan mekanisme keadilan restoratif.

8. Perlindungan khusus kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan lansia.

9. Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam seluruh tahap pemeriksaan.

10. Perbaikan pengaturan upaya paksa dengan memperkuat asas due process of law.

11. Pengenalan mekanisme hukum baru seperti pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan korporasi.

12. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.

13. Pengaturan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban atau pihak yang dirugikan.

14. Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.

Manfaat Langsung KUHP Baru Bagi Masyarakat

Reformasi KUHAP ini memberikan perlindungan lebih kuat bagi masyarakat:

• Mencegah salah tangkap

• Membatasi ruang kesewenang-wenangan

• Meningkatkan transparansi aparat penegak hukum

• Memperkuat hak korban

• Mengakui bukti digital secara modern

• Mempercepat proses hukum

Tanggal Berlaku KUHAP Baru

KUHAP baru tidak langsung berlaku hari ini. Sesuai pernyataan Ketua DPR RI ibu Puan Maharani, KUHAP akan berlaku pada 2 Januari 2026.