Langkah Bijaksana Syuriah dan Rais Aam PBNU Pasca Ketua Umum Mengabaikan Imbauan
Konflik PBNU: Syuriah vs Tanfidziyah, mosi tak percaya, dukungan melemah, marwah organisasi diuji.
KH Imam Jazuli Lc., MA.
Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon
Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri
Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy
Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy
Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies
Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015
Dinamika internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru-baru ini memperlihatkan ketegangan antara struktur tertinggi (Syuriah yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Akhyar) dan eksekutif (Tanfidziyah yang dipimpin Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya).
Konflik ini bermula dari mosi tidak percaya Syuriah terhadap Ketua Umum Tanfidziyah, yang berujung pada permintaan pengunduran diri yang tidak diindahkan, memicu serangkaian peristiwa yang menguji marwah organisasi.
Langkah awal Syuriah dan Rais Aam yang meminta Gus Yahya untuk mengundurkan diri secara baik-baik merupakan tindakan bijaksana yang mengedepankan etika dan penyelesaian internal demi menjaga marwah PBNU di mata publik.
Dalam struktur NU, Syuriah adalah badan legislatif dan yudikatif tertinggi yang mengawasi Tanfidziyah, sehingga keputusannya bersifat mengikat.
Himbauan ini didasari adanya dugaan "pelanggaran berat" berupa menyusupnya agen zionisme dan tata kelola keuangan yang melanggar hukum syara' yang dinilai merugikan organisasi.
Permintaan mundur ini memberikan kesempatan bagi Ketua Tanfidziyah untuk introspeksi atau menjelaskan duduk perkaranya dalam forum internal yang tertutup, sehingga konflik tidak meluas ke ranah publik.
Ketua Tanfidziyah, alih-alih mengindahkan himbauan tersebut, justru menolak keputusan Syuriah, menyebut rapat Syuriah tidak sah dan tidak berwenang memecatnya.
