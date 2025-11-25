Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

Alvaro Bocah Hilang Ditemukan Meninggal

Kasus Alvaro dan Bunuh Diri Ayah Tirinya, Potret Buram Prison Culture di Indonesia

Kasus Alvaro dan bunuh diri ayah tirinya soroti gelapnya prison culture di Indonesia dan lemahnya pengawasan tahanan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Kasus Alvaro dan Bunuh Diri Ayah Tirinya, Potret Buram Prison Culture di Indonesia
Tribunnews.com
ILUSTRASI TAHANAN -Ruang konseling tempat Alex Iskandar tewas bunuh diri kembali memicu sorotan soal keamanan tahanan dan gelapnya prison culture 

Reza Indragiri Amriel

Ahli Psikologi Forensik

Tempat/Tanggal Lahir

Jakarta, Indonesia 19 Desember 1974 (umur 50)

Riwayat Pendidikan 

Universitas Gadjah Mada

Universitas Melbourne

Rekomendasi Untuk Anda

Pekerjaan

Dosen

Kasus tewasnya Alvaro Kiano Nugroho dan bunuh diri ayah tirinya, Alex Iskandar, membuka potret buram tentang prison culture di Indonesia.

Prison culture menjadi sebuah sisi gelap penegakan hukum yang jarang disentuh, namun menelan korban di ruang-ruang yang seharusnya menjamin keselamatan.

Prison culture adalah pola nilai, kebiasaan, perilaku, dan relasi kekuasaan yang terbentuk di dalam lingkungan penjara atau ruang tahanan.

Istilah ini merujuk pada “budaya” tidak tertulis yang memengaruhi bagaimana tahanan, petugas, dan sistem penahanan saling berinteraksi—sering kali berisi kekerasan, hierarki, stigma, dan normalisasi perlakuan tidak manusiawi.

Elemen umum prison culture meliputi:

  • Kekerasan dan intimidasi sesama tahanan maupun dari petugas.
  • Hierarki informal yang menentukan siapa berkuasa di dalam sel.
  • Stigma sistemik, di mana tahanan dipandang sebagai “manusia buangan”.
  • Minimnya pengawasan dan keamanan, sehingga risiko bunuh diri, penyiksaan, atau kelalaian tinggi.
  • Tidak adanya dukungan kesehatan mental meskipun risiko krisis psikologis sangat besar.

Kasus tewasnya Alvaro Kiano Nugroho kini menyisakan persoalan.

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Halaman 1/3
123

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
Alvaro
Alvaro Bocah Hilang Ditemukan Meninggal
Alvaro Kiano Nugroho
bunuh diri
Alex Iskandar
Prison Culture
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Alvaro Bocah Hilang Ditemukan Meninggal

Tangis Ibu Pecah di RS Polri, Kerangka Alvaro Kiano Teridentifikasi DNA dan Gigi

Tangis Ibu Pecah di RS Polri, Kerangka Alvaro Kiano Teridentifikasi DNA dan Gigi

Hasil Tes DNA Kerangka di Tenjo Identik dengan Alvaro, Polisi Serahkan Jenazah ke Keluarga

Hasil Tes DNA Kerangka di Tenjo Identik dengan Alvaro, Polisi Serahkan Jenazah ke Keluarga

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas