Kasus Alvaro dan Bunuh Diri Ayah Tirinya, Potret Buram Prison Culture di Indonesia

Reza Indragiri Amriel

Ahli Psikologi Forensik

Tempat/Tanggal Lahir

Jakarta, Indonesia 19 Desember 1974 (umur 50)

Riwayat Pendidikan

Universitas Gadjah Mada

Universitas Melbourne

Pekerjaan

Dosen

Kasus tewasnya Alvaro Kiano Nugroho dan bunuh diri ayah tirinya, Alex Iskandar, membuka potret buram tentang prison culture di Indonesia.

Prison culture menjadi sebuah sisi gelap penegakan hukum yang jarang disentuh, namun menelan korban di ruang-ruang yang seharusnya menjamin keselamatan.

Prison culture adalah pola nilai, kebiasaan, perilaku, dan relasi kekuasaan yang terbentuk di dalam lingkungan penjara atau ruang tahanan.

Istilah ini merujuk pada “budaya” tidak tertulis yang memengaruhi bagaimana tahanan, petugas, dan sistem penahanan saling berinteraksi—sering kali berisi kekerasan, hierarki, stigma, dan normalisasi perlakuan tidak manusiawi.

Elemen umum prison culture meliputi:

Kekerasan dan intimidasi sesama tahanan maupun dari petugas.

Hierarki informal yang menentukan siapa berkuasa di dalam sel.

Stigma sistemik, di mana tahanan dipandang sebagai “manusia buangan”.

Minimnya pengawasan dan keamanan, sehingga risiko bunuh diri, penyiksaan, atau kelalaian tinggi.

Tidak adanya dukungan kesehatan mental meskipun risiko krisis psikologis sangat besar.

Kasus tewasnya Alvaro Kiano Nugroho kini menyisakan persoalan.