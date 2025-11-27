Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
natal 2025

Natal dan Tali Kasih untuk Sumatera Utara yang Tertimpa Bencana Longsor-Banjir Bandang

Natal jadi momentum Tali Kasih untuk membantu keluarga terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Raya, wujud nyata Allah hadir menyelamatkan.

Editor: Glery Lazuardi
Natal dan Tali Kasih untuk Sumatera Utara yang Tertimpa Bencana Longsor-Banjir Bandang
ISTIMEWA
YOGEN SOGEN - Suasana kepedihan warga di Tapanuli Raya yang terdampak banjir dan longsor, menjadi panggilan Tali Kasih Natal untuk saling menguatkan dan memulihkan kehidupan. 

Yogen Sogen

Asal Flores Timur

Pegiat Sosial Politik & Sastra

Riwayat Pendidikan

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan (STIPAN)

Perayaan Natal adalah momen yang identik dengan kedamaian, sukacita, dan semangat berbagi. Di tengah keriaan lampu hias dan lantunan lagu pujian, esensi sejati dari Natal adalah Tali Kasih, sebuah manifestasi nyata dari cinta kasih yang tak terbatas. 

Tema Natal PGI-KWI 2025, “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga,” yang diambil dari Matius 1:21-24, mengajak kita untuk merefleksikan kehadiran Ilahi yang transformatif, yang tidak hanya hadir secara rohani, tetapi juga secara nyata dalam tindakan penyelamatan.

Tahun ini, seruan untuk mengamalkan Tali Kasih harus diperluas, melampaui rutinitas bantuan kemanusiaan yang telah ada dan menyentuh luka terdekat saudara-saudari kita di Tapanuli Raya, Sibolga dan Mandailing Natal (Sumatera Utara) yang baru saja diterpa bencana banjir dan longsor.

Sebagai warga negara, kita perlu mengapresiasi setiap inisiatif kebaikan yang beredar. Komitmen bantuan untuk Palestina yang merupakan bentuk solidaritas global, serta program rutin di bidang Pendidikan dan distribusi Sembako sebagai tiang penyangga kebutuhan dasar masyarakat adalah tindakan mulia yang wajib diteruskan. 

Namun, Tali Kasih yang otentik harus peka terhadap realitas yang paling mendesak di sekitar kita. Saat ini, tatapan kita perlu diarahkan ke Tapanuli Raya yang baru-baru ini diterjang musibah alam yang memilukan.

Banjir bandang dan tanah longsor di Wilayah Sumatera Utara (Tapanuli Raya, Sibolga dan Mandailing Natal) adalah tragedi kemanusiaan yang merenggut nyawa, merusak rumah-rumah, memutus akses komunikasi, dan memaksa puluhan keluarga kehilangan segalanya. 

Dampak terparah Tapanuli telah meninggalkan duka mendalam dan kebutuhan darurat. Keluarga-keluarga yang menjadi korban kini berada dalam posisi yang paling rentan, kehilangan perlindungan, keamanan, dan harapan.

Oleh karena itu, dalam konteks perayaan Natal Bersama, Tali Kasih kita tidak boleh hanya berfokus pada agenda rutin. Kita harus menjadikan pemulihan dan dukungan darurat untuk korban banjir dan longsor Tapanuli sebagai prioritas komitmen kemanusiaan utama tahun ini, sebagai perwujudan tema Natal yang paling konkret.

Refleksi Nyata "Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga"

Aksi nyata untuk Sumut adalah implementasi paling konkret dari tema Natal kita. Jika Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, maka gereja dan komunitas harus menjadi perpanjangan tangan penyelamatan itu. 

Penyelamatan yang dibutuhkan oleh keluarga korban di Sumut kini adalah penyelamatan nyata dari krisis pasca-bencana, yang berarti pasokan air bersih, tenda layak huni, dan bantuan medis darurat. Situasi ini menuntut kepekaan kita untuk menyatu dalam penderitaan sesama anak bangsa sebagai implementasi "kasihilah sesamamu" yang selalu kita kumandangkan.

Natal
Sumatera Utara
longsor
banjir bandang
