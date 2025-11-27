Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Polri Sebagai Penjaga Supremasi Sipil dan Tidak Pernah Berkhianat

olri dapat dipercaya untuk menjadi mitra masyarakat sipil untuk mendukung Supremasi Sipil di Indonesia.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Polri Sebagai Penjaga Supremasi Sipil dan Tidak Pernah Berkhianat
HO/IST
PERAN POLRI - Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia dan Dosen Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, bicara soal peran Polri. 

Oleh: Fernando Emas
Direktur Rumah Politik Indonesia dan Dosen Universitas 17 Agustus 45 Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan "anak kandung" yang lahir dari "rahim reformasi 1998" sehingga menempatkannya menjadi bagian dari sipil yang dipersenjatai.

Sehingga sangat wajar ada semboyan bahwa "Polisi adalah Masyarakat dan Masyarakat adalah Polisi'".

Ini menggambarkan bahwa sangat dibutuhkan hubungan baik dan erat antara Polri dengan masyarakat, begitupun sebaliknya antara masyarakat dengan Polri.

Dalam mendukung terlaksananya Supremasi Sipil dengan baik, masyarakat sipil membutuhkan kelompok lain yang memang memiliki kedekatan dan persamaan untuk memperkuat bukan merongrong.

Kalau berdasarkan pengalaman selama ini, Polri dapat dipercaya untuk menjadi mitra masyarakat sipil untuk mendukung Supremasi Sipil di Indonesia.

Polri tidak akan mengingkari masyarakat sipil dalam penegakan supremasi sipil karena keterlibatan Polri bertujuan hanya untuk memperkuat, melakukan pendampingan dan penertiban.

Institusi yang personilnya terlatih dalam kemampuan tertentu, Polri akan bisa menjadi sahabat masyarakat sipil untuk terjaganya Supremasi Sipil.

Termasuk menjaga dari kemungkinan upaya kelompok lain yang akan merongrong Supremasi Sipil terlaksana dengan baik.

Belum pernah dalam sejarah Negara Indonesia bahwa Polri pernah berkhianat terhadap supremasi sipil karena pemahaman dan ketaatan terhadap konstitusi.

Sehingga jangan takut melibatkan dan mengajak Polri untuk menjaga Supremasi Sipil.

 

Tags:
supremasi sipil
Polri
Reformasi Kepolisian
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

