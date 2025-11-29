Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Konsep Presisi Kapolri dalam Menjaga Amanat Konstitusi Sebagai Kekuatan Supremasi Sipil

Dengan demikian, Polri dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Konsep Presisi Kapolri dalam Menjaga Amanat Konstitusi Sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
Tribunnews.com/HO
KONSEP PRESISI - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, bicara soal konsep Polri presisi yang diimplementasikan Kapolri. 

Oleh: Herry Mendrofa
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Actions (CISA)

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan beberapa langkah transformasi kelembagaan di tubuh Polri yang patut diapresiasi.

Dengan konsep Presisi (Prediktif, Responsif, dan Transparan), Kapolri telah membawa perubahan positif bagi institusi Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah mengalami perubahan signifikan dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi kepolisian yang profesional dan modern.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Beberapa langkah transformasi yang telah dilakukan oleh Kapolri antara lain:

  • Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri pada September 2025, yang terdiri dari 52 perwira tinggi dan menengah untuk memperkuat akuntabilitas dan responsibilitas institusi kepolisian.
  • Modernisasi pelayanan, mulai dari SIM dan SKCK online, tilang elektronik, hingga kanal pengaduan berbasis teknologi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian.
  • Penguatan Integritas dan Pelayanan Publik, dengan memimpin prosesi Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara untuk memperkuat komitmen moral Polri dalam meningkatkan integritas dan pelayanan publik.
  • Pemberantasan Narkoba, dengan berhasil mengungkap 49.306 kasus narkoba, menangkap 65.572 tersangka, dan menyita 214,84 ton berbagai jenis narkotika pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan narkoba dan meningkatkan keamanan masyarakat.
  • Penghargaan "Penggerak Sinergi Keamanan dan Pelayanan Publik" pada detikcom Awards 2025 atas komitmennya memperkuat stabilitas keamanan dan meningkatkan pelayanan publik.

Terlepas dari segala kritik yang diarahkan ke institusi Polri selama ini, kita patut memberi apresiasi pada Polri di bawah leadership Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dengan konsep Presisi telah secara konsisten menjadikan Polri sebagai representasi supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia kekinian.

Kebijakan society policing merupakan salah satu terobosan yang mendorong perubahan kultural di tubuh Polri dalam rangka menyatukan semangat dan perjuangan menjaga ketertiban dan keamanan bersama masyarakat.

Kami berharap Kapolri dapat terus membawa Polri menjadi institusi yang lebih profesional, modern, dan humanis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kami juga berharap agar Kapolri dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dengan demikian, kita dapat membangun Indonesia yang lebih aman, damai, dan sejahtera.

 

Sumber: Tribunnews.com

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
supremasi sipil
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabow
Presisi Polri
Amanat Konstitusi
