Polri Butuh Reformasi Budaya, Bukan Reposisi atau Ganti Kapolri

Oleh: Fernando Emas

Dosen Universitas 17 Agustus Jakarta

Direktur Rumah Politik Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini banyak yang berkomentar dan usulan terkait dengan pembenahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Ada yang mengusulkan agar Polri direposisi yang saat ini langsung dibawah Presiden menjadi di bawah satu kementerian.

Ada juga yang meminta agar Presiden mengganti Kapolri.

Apakah persoalan di Kepolisian sesederhana itu?

Persoalan yang harus dibenahi di internal Polri tidaklah sesederhana itu.

Kalau memang serius ingin membenahi Polri, harus dipahami secara benar apa persoalan yang mendasar harus segera diperbaiki.

Polri merupakan salah satu pilar penting dalam berbangsa dan bernegara yang tugas utamanya dalam bidang Keamanan.

Peran vital yang dimiliki Polri mencakup menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga tidak sesederhana apa yang dipikirkan oleh beberapa pihak kalau ingin membenahi Polri.

Lalu apa yang harus dilakukan?

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Polri merespon baik tuntutan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan internal Polri.

Hal tersebut dapat terlihat dari dibentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Diharapkan tim tersebut akan mampu melakukan inventarisasi dan memahami persoalan yang menyebabkan Polri mendapatkan sorotan dari publik.

Sehingga mengambil langkah yang strategis dan tepat untuk melakukan perbaikan.