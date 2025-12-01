Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

Polri Butuh Reformasi Budaya, Bukan Reposisi atau Ganti Kapolri

Belakangan ini banyak yang berkomentar dan usulan terkait dengan pembenahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).  Apakah itu cukup?

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Polri Butuh Reformasi Budaya, Bukan Reposisi atau Ganti Kapolri
HO/IST
REFORMASI POLRI - Fernando Emas. Dia merespons usulan agar Polri direposisi yang saat ini langsung di bawah Presiden menjadi di bawah satu kementerian.  

Oleh: Fernando Emas

  • Dosen Universitas 17 Agustus Jakarta
  • Direktur Rumah Politik Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini banyak yang berkomentar dan usulan terkait dengan pembenahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Ada yang mengusulkan agar Polri direposisi yang saat ini langsung dibawah Presiden menjadi di bawah satu kementerian. 

Ada juga yang meminta agar Presiden mengganti Kapolri.

Apakah persoalan di Kepolisian sesederhana itu?

Persoalan yang harus dibenahi di internal Polri tidaklah sesederhana itu. 

Kalau memang serius ingin membenahi Polri, harus dipahami secara benar apa persoalan yang mendasar harus segera diperbaiki.

Rekomendasi Untuk Anda

Polri merupakan salah satu pilar penting dalam berbangsa dan bernegara yang tugas utamanya dalam bidang Keamanan. 

Peran vital yang dimiliki Polri mencakup menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sehingga tidak sesederhana apa yang dipikirkan oleh beberapa pihak kalau ingin membenahi Polri.

Lalu apa yang harus dilakukan?

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Polri merespon baik tuntutan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan internal Polri. 

Hal tersebut dapat terlihat dari dibentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Diharapkan tim tersebut akan mampu melakukan inventarisasi dan memahami persoalan yang menyebabkan Polri mendapatkan sorotan dari publik. 

Sehingga mengambil langkah yang strategis dan tepat untuk melakukan perbaikan.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/3
123

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
Reformasi Polri
Kapolri
polisi
Fernando Emas
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Komisi Reformasi Polri Peroleh Ribuan Masukan Publik, Jimly: Mandat Presiden Tak Bisa Dinegosiasikan

Komisi Reformasi Polri Peroleh Ribuan Masukan Publik, Jimly: Mandat Presiden Tak Bisa Dinegosiasikan

Konsep Presisi Kapolri dalam Menjaga Amanat Konstitusi Sebagai Kekuatan Supremasi Sipil

Konsep Presisi Kapolri dalam Menjaga Amanat Konstitusi Sebagai Kekuatan Supremasi Sipil

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas