Mengapa Banjir dan Longsor Sumatra Belum Menjadi Bencana Nasional?

Di layar ponsel, peristiwa banjir menyebar seperti arus tanpa tepi, berpindah dari satu titik ke titik lain sebelum orang sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Video dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tampil berdampingan, menempatkan tiga provinsi dalam satu bingkai yang menafikan jarak geografis, tipe hujan, elevasi tanah, kapasitas sungai, serta kesiapan administratif masing-masing daerah.

Komentar muncul bersamaan dengan gambar yang diunggah, permintaan agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional mengalir seperti refleks kolektif yang tidak sempat memeriksa bagaimana tata kelola daerah sedang bekerja.

Kehadiran negara dikecilkan menjadi reaksi simbolik yang diukur dari kecepatan mengumumkan sesuatu sebelum waktunya.

Narasi yang lahir menyamakan skala banjir dengan skala otoritas, seolah keputusan negara adalah tombol yang dapat ditekan kapan saja.

Padahal keputusan semacam itu harus dijalankan melalui struktur hukum yang menautkan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi dengan pemerintah pusat yang mengelola pelayanan publik, anggaran, dan keselamatan jutaan warga.

Sementara ruang digital riuh oleh sentimen, Kampuang Galapuang di Ulakan Tapakis menghadapi bencana dalam suasana yang khas.

Air dari Batang Ulakan naik pelan lalu menetap di halaman, menenggelamkan bata pertama sebelum mencapai ambang pintu rumah yang dibangun untuk menghadapi musim pasang.

Warga membawa anak-anak dan lansia ke Surau Kalampayan, memilih jalur yang paling aman yang dapat ditempuh dalam sekali perjalanan, karena bangunan itu berada di titik yang lebih tinggi.

Kasur busa digelar berderet, selimut dari Dinas Sosial Provinsi diletakkan di sisi ruangan yang kering, dan tenda gulung berdiri di sudut bagi keluarga yang datang ketika malam sudah larut.

Petugas kesehatan mencatat tekanan darah lansia serta kondisi ibu hamil pada formulir di meja lipat, paket makanan siap saji dibagikan dalam urutan yang teratur agar tidak ada yang harus menunggu tanpa kepastian.

Beberapa jam setelah pengungsian pertama terbentuk, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan status tanggap darurat selama empat belas hari sebagai landasan operasional yang membuka akses sumber daya, memicu koordinasi lintas dinas, dan mempercepat penyaluran bantuan. Keputusan ini menjadi kunci administrasi yang menghubungkan laporan lapangan dengan jalur distribusi logistik, sehingga paket kebutuhan dasar dapat bergerak tanpa hambatan prosedural.